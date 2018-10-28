Кошки — как люди. Среди домашних питомцев нашли невротиков

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые пытаются понять, почему некоторые люди выбрасывают кошек на улицу. Одной из причин называют несходство характеров. Если специалисты научатся определять личность домашних питомцев, то смогут дать их хозяевам полезные рекомендации. Однако животные ведут себя настолько сложно и разнообразно, что привести их индивидуальные особенности к общему знаменателю очень трудно.

Сельские сангвиники

Исследовательница из Алтайского государственного университета Татьяна Антоненко в 2008 и 2009 годах наблюдала домашних кошек, обитающих в сельской местности: почти половина из них были добрыми, ласковыми животными, прекрасно умели ловить грызунов.

Они не пугались незнакомой обстановки, а начинали ее изучать, передвигались спокойно. Много времени тратили на обход своей территории, оставление меток. Раз десять в сутки вылизывали шерсть.

Часто играли друг с другом и с предметами — бумажками, веточками. В целом вели себя уравновешенно, но, завидев чужака, могли проявить агрессию.

Исследовательница отнесла эту категорию кошек к сангвиникам по аналогии с типом человеческого темперамента. Почти треть животных оказались флегматиками, остальные — холериками и меланхоликами.

Некоторые кошки боятся огурцов

Хотя кошки сосуществуют с человеком тысячи лет, мы не так уж много знаем об их личности. В фокус внимания ученых эта проблема попала недавно, когда остро встал вопрос, почему кошачьи приюты полны и люди продолжают избавляться от питомцев.

Дело не только в объективных причинах: аллергия, не на что кормить и так далее. Одним в принципе что-то не нравится в поведении животного, другие не понимают, как подобрать ключ к сердцу кошки. Ученые полагают, что такие ситуации можно исправить. Если хозяева, зоопсихологи, ветеринары, сотрудники приютов узнают, к какому типу личности относится питомец, с ним будет легче наладить контакт. Но как об этом узнать?

Одно дело наблюдать животное в диких условиях, в естественной обстановке, там и осьминог — личность. Типичные черты характера выделяют у многих видов зверей — приматов, псовых, гиен, леопардов, шотландских диких кошек.

В лабораторных условиях ставить опыты непросто. Кошку можно поместить в незнакомую комнату и посмотреть, как она воспримет чужого человека, будет ли драться за еду, если поголодает, как отреагирует на незнакомый предмет. Флешмоб из видеороликов, где кошки пугаются огурцов, многих убедил в том, что они все так себя ведут, однако это не соответствует действительности.

Опыты в закрытых помещениях хоть и ценны, но не позволяют выделить типы личностей. Нужен анализ больших массивов данных. Это можно сделать с помощью анкетирования. Не кошек — их хозяев. Этим методом главным образом и изучают личность кошек последние несколько лет.

Расщепление личностей

Исследователи из Университета Южной Австралии проанализировали опросники 2802 владельцев кошек из Австралии и Новой Зеландии. Участники эксперимента оценили по специальной шкале, насколько их питомцу подходит та или иная характеристика. Всего в анкете значились 52 пункта: агрессивность к другим котам, жадность, шаловливость, сообразительность и так далее.

Сопоставив ответы, ученые определили пять факторов, которые можно рассматривать как тип личности: невротизм, доминантность, импульсивность, дружелюбие, экстравертность. К примеру, кошки-невротики проявляют ненадежность, тревожность, боязнь людей, подозрительность.

Доминантные особи — задиры, лидеры, агрессивные к другим котам. Импульсивных кошек владельцы описали как эксцентричных, безрассудных.

Шесть типов кошачьей личности выделили ученые из Университета Ла Троб в Австралии после анализа 416 анкет, в которых содержалось 118 терминов для характеристики поведения. Кстати, эта страна — в лидерах по домашним кошкам, они там — в каждой третьей семье.

В результате ученые поделили кошек на игривых, нервозных, дружелюбных, доминантных, требовательных и доверчивых. Первые три типа примерно аналогичны человеческим чертам личности из "большой пятерки".

Доминантность часто отмечают другие исследователи, этот тип распространен среди диких видов.

Два последних типа довольно неожиданные. Требовательные кошки — это настойчивость, необходимость привлечь внимание к себе, упорство и шумность. Доверчивые — как правило, неуклюжие, глуповатые, легковерные, смущенные. Авторы работы полагают, что такой тип натуры — результат длительной селекции.