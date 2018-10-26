Биологи из России научились предсказывать "нашествия" вредителей

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Российские ученые выяснили, как можно "прочитать" историю борьбы отдельных растений с вредителями и предсказать будущие атаки насекомых, анализируя структуру их древесины. Их выводы были представлены в журнале Dendrochronologia.

"Рост дерева может тормозиться массой внешних факторов – поздними заморозками, холодным летом, нашествием насекомых. Все это будет отражаться на активности камбия, активно делящихся клеток в тоще древесины. Это, в свою очередь, будет влиять на плотность и другие свойства годичных колец", — пишут Булат Хасанов и Роберт Сандлерский из Института проблем экологии и эволюции РАН в Москве.

Насекомые остаются главными врагами фермеров и урожая фактически со времен появления человеческой цивилизации. Их активность, как предсказывают климатологи, может резко повыситься в будущие десятилетия из-за глобального потепления. Это, вкупе с падающей эффективностью пестицидов, вынуждает ученых искать новые пути для борьбы с их нашествиями и предсказания новых "нашествий" вредителей.

Ситуация, как отмечают российские специалисты, осложняется тем, что численность многих видов членистоногих нахлебников может резко меняться каждый год. В некоторые годы их популяция увеличивается настолько сильно, что гусеницы и взрослые особи объедают летом почти все листья на деревьях.

К примеру, в 2017 году в Краснодарском крае и Адыгее бабочки-огневки уничтожили реликтовые самшитовые леса. Растения, пережившие два миллиона лет оледенения, оказались под угрозой полного исчезновения.

Такие скачки в численности вредителей происходят каждые 10–15 лет на протяжении последних двух веков, и пока не совсем ясно, какие факторы этому способствуют. Как передает пресс-служба Российского научного фонда, Сандлерский и Булатов сделали первый шаг к раскрытию секретов этих периодических "нашествий", изучая то, как устроены годичные кольца четырех дюжин дубов и двух десятков ясеней, растущих в окрестностях Козельска.

Дубы, как отмечают исследователи, периодически выдерживают нашествия пядениц и гусениц других бабочек, численность которых может резко меняться от года к году. Для ясеневых лесов подобная ситуация не характерна, что позволяет использовать их для определения того, как заморозки и другие климатические факторы влияли на рост и тех, и других деревьев.

Сопоставляя различия в структуре колец этих деревьев с экологическими и климатическими данными, ученые обнаружили, что атаки "армий" пядениц и других насекомых напрямую отражались в том, насколько плотной была материя годичных колец в стволах дуба.

В частности, в те года, когда насекомые были особенно активными, толщина годичных колец заметно падала, в них появлялись зоны с очень высокой и низкой плотностью и прочие следы того, что рост дуба резко останавливался.

Эту информацию, соответственно, можно использовать для предсказания последующих нашествий вредителей, оценке их последствий с учетом климатических прогнозов, а также для подготовки к отражению атак шестиногих захватчиков.

Исследования поддержаны грантом Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда (РНФ).