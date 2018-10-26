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РИА Наука
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Эксперты оценили последствия использования гаджетов

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© РИА Новости / Владимир ПесняСмартфон. Архивное фотоСмартфон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Использование современных гаджетов ведет к мышечной гипотрофии, проблеме сухого глаза и близорукости, на развитие онкологических заболеваний мобильные телефоны и планшеты никак не влияют, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Отказ от интернет-зависимости
© Depositphotos / VitalikRadko
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"У нас есть факторы окружающей среды, которые оказывают влияние на то, как мы видим. К ним относятся такие факторы, как всевозможные гаджеты. Идет длительное напряженное всматривание в экран, и это приводит к тому, что люди моргают значительно реже. Исследования показывают, что в пять раз реже", — сказала врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии института повышения квалификации врачей Федерального медико-биологического агентства, кандидат медицинских наук Ирина Лещенко.

Она уточнила, что в норме человек должен моргать 15-17 раз в минуту, а при использовании гаджетов моргание сокращается до трех-пяти раз, а в некоторые минуты и до одного.

"Моргание происходит тогда, когда подсыхает передняя поверхность глаза – роговица, слизистая, они должны быть увлажнены слезой. Моргание – это сигнал для того, чтобы новая порция слезы вышла из соответствующих протоков и распределилась равномерно по поверхности глаза. Моргания нет, соответственно, слеза не выходит", — пояснила Лещенко.

Это ведет к тому, что глаз пересыхает, краснеет, появляется ощущение песка или инородного тела, отметила Лещенко.

Коллекция смартфонов и планшетов
© Depositphotos / georgejmclittle
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Она добавила, что длительное использование гаджетов ведет к развитию близорукости у людей после 20 лет, у которых она генетически не была заложена.

"Мы стали обращать внимание, что раньше близорукость появлялась лет до 18, когда идет рост организма, а теперь мы нередко видим, что люди уже закончили вуз и они приходят, а у них впервые развивается близорукость. Раньше такого не было. С чем это связано? С тем, что гаджеты теперь присутствуют 16-18 часов ежедневно", — сказала Лещенко.

ОНКОЛОГИИ МОЖНО НЕ БОЯТЬСЯ

В свою очередь член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), профессор, доктор медицинских наук Николай Жуков заявил, что использование гаджетов никак не влияет на развитие онкологических заболеваний.

"Были некие теоретические предпосылки, что, возможно, как-то использование гаджетов влияет (на развитие онкологических заболеваний). Но все проведенные исследования не показали, пока во всяком случае, ничего, что свидетельствовало бы об увеличении риска развития онкологических заболеваний", — сказал Жуков.

Он пояснил, что магнитные излучения есть от многих предметов, в том числе от телевизора, проводов, солнца, и мобильные телефоны здесь не исключение. Но эти излучения, по его словам, не представляют никакой опасности, о чем свидетельствуют данные исследований, проводимых в Западной Европе и США.

ГИПОДИНАМИЯ – БИЧ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

При этом вынужденное долгое неправильное положение, в котором сидит человек с телефоном или планшетом, ведет к нарушениям осанки – кифозу, сколиозу и простой сутулости, рассказал врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Сергей Дедов.

Смартфон. Архивное фото
CC0 / Foundry /
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"Сейчас проблема в том, что дети не занимаются никаким спортом, сидят дома в гаджетах. Гиподинамия – это бич нашего времени. А потом присоединяются все остальные проблемы – дети становятся диспластичными, слабыми. Происходит мышечная гипотрофия", — пояснил Дедов.

Кроме того, у людей, которые пользуются гаджетами слишком много, по словам ортопеда, могут быть проблемы неврологического характера, которые возникают из-за защемления нерва на уровне шейного отдела позвоночника – это различные боли в шеи и в верхних конечностях.

"Часто бывает, если человек постоянно работает на клавиатуре, у него появляется эпикондилит – это мышечные боли в области локтевых суставов", — добавил Дедов.

Несмотря на вред, эксперт отметил и положительный момент в использовании гаджетов. По его словам, быстрый набор сообщений пальцами развивает мелкую моторику.

МЕНЬШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕЛЕФОН

Но ограничивать время использования гаджетов, чтобы избежать неприятных последствий со здоровьем, все же необходимо, в этом эксперты сходятся во мнении.

"Самое главное — отвлекаться от планшетов и телефонов, а детям необходимо ограничивать время использования гаджетов — не более часа, потом отдыхать два часа", — уточнил Дедов.

Новый iPhone. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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Офтальмологи для сохранения зрения советуют использовать правило 20-20-20. Каждые 20 минут на 20 секунд стараться смотреть на расстояние 20 метров.

Кроме того, для сохранения зрения при использовании гаджетов необходимо соблюдать эргономические правила, одно из которых — держать телефон как можно дальше от глаз. И если гаджеты присутствуют в жизни, то лучше, чтобы это было устройство с большим экраном, на которое можно смотреть с расстояния вытянутой руки, добавила Лещенко.

А вот упражнения или зарядка для глаз, к сожалению, не помогут спасти зрения при чрезмерном использовании гаджетов.

"Можно делать зарядку сколько угодно, но я не знаю ни одного человека, который бы делал зарядку и она реально ему помогла", — отметила Лещенко.

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