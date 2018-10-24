Биофизики из России раскрыли секрет микробов, живущих в "кипятке"

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Российские и британские ученые раскрыли секрет работы белка, помогающего археям, живущим в окрестностях "черных курильщиков" на дне океана, нормально жить и размножаться в почти кипящей воде. Их выводы были представлены в журнале Extremophiles.
Так называемые экстремофилы, способные выжить при сверхвысоких и низких температурах, при постоянном недостатке пищи и кислорода, считаются прообразом "марсианских" и прочих "космических" микроорганизмов. Уже десятки лет ученые находят и изучают подобных микробов, пытаясь понять, способны ли самые стойкие из них выжить на Марсе или землеподобных экзопланетах в пределах "пояса жизни".
К примеру, археи вида Sulfolobus islandicus предпочитают жить в крайне кислой воде геотермальных источников, где температура может доходить до 80 градусов Цельсия. Они окисляют молекулы серы и преобразуют полученную энергию в питательные вещества. Биологов давно интересует, почему данные микробы не "варятся" в подобных условиях, и как их белкам удается не терять свою форму.
Как передает пресс-служба института, Петрова и ее коллеги сделали большой шаг к раскрытию этой тайны архей, изучая структуру белков еще более экстремального организма, Geoglobus acetivorans, живущего в окрестностях "черных курильщиков" на дне морей Земли. Эти микробы отлично чувствуют себя при температурах, близких к 88 градусам, и начинают "мерзнуть" уже при 65 градусах Цельсия.
Ученых интересовало то, как в подобных условиях работают ферменты, участвующие в сборке молекул изопреноидов, ароматических углеводородов, играющих ключевую роль в работе различных мембран клеток и сигнальных молекул, а также резины и ряда ароматических экстрактов.
Их изучение, в свою очередь, осложнено тем, в каких условиях живут подобные микробы. По этой причине российским и британским биологам пришлось "трансплантировать" гены, отвечающие за их производство, в ДНК обычной кишечной палочки, вырастить эти ферменты, "заморозить" и получить данные по их структуре, используя ускоритель частиц в Японии.
Как оказалось, эти белки действительно лучше всего работали и оставались максимально стабильными при высоких температурах окружающей среды, превышающих 60 градусов Цельсия. Кроме того, в отличие от других ферментов такого типа, они обладали еще и редкой способностью – они могли "переключаться" между производством двух разных типов углеводородов, содержащих в себе разное число атомов.
Вдобавок, по своей структуре он заметно отличается от аналогичных белков других архей и бактерий, не живущих в экстремально горячих водах у "горячих курильщиков". Дальнейшее изучение этих ферментов, как надеются ученые, поможет приспособить их для создания "многофункциональных" катализаторов, синтеза различных веществ в промышленности и опытов в лабораториях.