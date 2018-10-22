Инженеры НАСА ликвидировали все проблемы на "Хаббле", заявил ученый

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Технические специалисты НАСА успешно провели калибровку резервного гироскопа обсерватории "Хаббл", что открывает дорогу для полного восстановления ее работы, заявил астроном Тодд Лауэр из Национальной радиоастрономической обсерватории США.

"Инженеры НАСА выяснили, как можно заставить "несговорчивый" третий гироскоп "Хаббла" работать так, как нужно, что решило главную проблему, связанную с последним сбоем. Требуется еще некоторая дополнительная калибровка, однако уже можно сказать, что телескоп скоро вернутся в режим работы с тремя стабилизаторами", — отметил ученый.

Две недели назад в НАСА заявили, что телескоп временно перешел в безопасный режим работы из-за сбоя в работе системы его ориентации. Один из трех гироскопов, помогающих телескопу "смотреть" в одном направлении, вышел из строя.

Это не стало неожиданностью для руководства миссии и агентства, так как гироскоп давно износился и признаки неполадок в его работе наблюдались уже более года. Когда устройство вышло из строя, пилоты миссии приняли решение включить резервный гироскоп, установленный на борт "Хаббла" в 2009 году.

К сожалению, точность работы этого датчика оказалась существенно ниже, чем на то указывали его характеристики, что не позволило НАСА возобновить научную миссию "Хаббла" за короткое время. Возникла угроза того, что обсерватории придется перейти в ограниченный режим работы, для обеспечения которого необходим только один гироскоп.

Первые наблюдения за его работой показали, что не все потеряно – оказалось, что датчик просто завышает абсолютные значения, замеренные им при поворотах телескопа, но корректно указывает на относительные сдвиги.

Знакомые Лауэра, работающие в научной команде "Хаббла", сообщили астроному, что инженерам НАСА удалось приспособиться к подобным странностям в работе гироскопа и научиться управлять им с поправкой на эти завышения. Как надеются ученые, в ближайшее время орбитальная обсерватория возобновит работу.

Космический телескоп "Хаббл" относится к числу так называемых "великих обсерваторий" НАСА – дорогостоящих космических телескопов, запущенных космическим агентством США в 1990 и 2000 года для полного покрытия всего диапазона электромагнитных волн.

Замена "Хаббла", космическая обсерватория "Джеймс Уэбб", должна была быть запущена в космос еще в 2014 году, однако задержки в сборке телескопа и непредвиденные проблемы отодвинули эту дату как минимум до 2021 года.



