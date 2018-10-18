Диетологи выяснили, почему морская пища замедляет старение

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Средиземноморская диета и другие кухни мира, богатые рыбой и морепродуктами, оказались полезными для здоровья пожилых людей из-за того, что они содержат большие количества особенно полезных жирных кислот. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале BMJ.

Ключ к жизни

"Наше открытие в очередной раз подтвердило пользу рыбы для здоровья пожилых людей. Вдобавок, оно указывает на то, что нам необходимо детально изучить то, как именно эти жирные кислоты воздействуют на организм, и могут ли пищевые добавки на их базе замедлить старение", — пишут Дариуш Мозаффарян (Dariush Mozaffarian) и его коллеги из Гарвардского университета (США).

Сегодня большинство ученых считает, что диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела.

К примеру, недавно ученые показали, что употребление больших количеств оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерно большое количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов.

Морепродукты, рыбий жир и содержащиеся в нем непредельные жирные кислоты давно считаются особенно полезными для здоровья сердца и сосудов, так как они понижают давление, уменьшают уровень холестерина и смягчают стенки сосудов.

К примеру, пять лет назад ученые из Гарварда показали, что пожилые любители морепродуктов в среднем живут на два года дольше, чем остальные люди, и на 30% реже умирают от сердечных приступов.

Открыв этот позитивный эффект, Мозаффарян и его коллеги решили выяснить, с каким компонентом пищи он был связан. Они собрали группу из примерно двух тысяч пожилых добровольцев, чей средний возраст составлял около 75 лет, и наблюдали за изменениями в состоянии их здоровья на протяжении нескольких лет.

Загадки рыбьего жира

Для этого ученые периодически забирали образцы крови, анализируя доли глюкозы, жиров и других ее компонентов, а также следили за тем, как часто их подопечные страдали от инфарктов, инсультов, деменции и других болезней, связанных с дряхлением организма.

Сопоставив эти данные с тем, какой пищей питались добровольцы, Мозаффарян и его коллеги обнаружили, что изменения в их состоянии здоровья больше всего зависели от того, как много непредельных жирных кислот присутствовало в их крови.

Эта взаимосвязь, как отмечают исследователи, сильнее всего проявлялась для трех типов омега-3 жирных кислот, соединений EPA, DHA и DPA, присутствующих в большом количестве в рыбьем жире, мясе и в других морепродуктах.

К примеру, пенсионеры, в чьей крови содержалось достаточно много EPA, на 24% реже страдали от инфарктов, инсультов и прочих тяжелых болезней, а высокие концентрации DHA понижали эти риски еще на 18-21%. Другие непредельные жирные кислоты, как отмечают ученые, почти не влияли на качество старения и не помогали пожилым людям оставаться здоровыми максимально долго.

Почему это так, биологи пока не знают. Как надеются Мозаффарян и его коллеги, наблюдения за взаимодействием различных тканей и клеток с омега-3 кислотами помогут найти ответ на этот вопрос и понять, почему они замедляют старение.