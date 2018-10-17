Источник назвал дату последнего пуска "Протона" в 2018 году

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Протон" с космическим аппаратом "Благовест" номер 3 в интересах Минобороны запланирован на конец декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Пуск планируется на конец декабря", — сказал собеседник.

Как сообщалось ранее, на 2019 год Центр Хруничева планирует до 10 пусков ракет "Протон".

В 2018 году "Протон" стартовал лишь единожды — в апреле с военным спутником "Благовест" номер 2. В 2017 году "Протон" летал четыре раза. В 2016 году было совершено три, а в 2015 и 2014 годах по восемь пусков ракеты. В 2013 и 2012 годах ракета стартовала по 10 раз в год.

После одного из пусков 2016 года, в котором были зафиксированы неполадки, но в целом он завершился удачно, Роскосмос принял решение отозвать партию ракетных двигателей на переборку. В итоге пуски "Протонов" были остановлены ровно на год.

Телекоммуникационные спутники "Благовест" разрабатываются в компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" (ИСС) по контракту с Минобороны России на базе платформы "Экспресс-2000". Спутники способны выполнять высокоскоростную передачу данных, телерадиопрограмм, обеспечивать доступ во всемирную компьютерную сеть, телефонию. Гарантированный срок работы на орбите — 15 лет.

Полная группировка спутников должна состоять из четырех аппаратов.