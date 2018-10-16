МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Центр Хруничева может провести до 10 запусков ракет-носителей типа "Протон-М", а также еще один испытательный старт тяжелой "Ангары-А5" с космодрома Плесецк в 2019 году, сообщил генеральный директор предприятия Алексей Варочко.

"Центр имени Хруничева постепенно выходит на плановую загрузку обеих производственных площадок — в Москве и Омске. В 2019 году мы ожидаем увеличения активности по запускам ракет-носителей тяжелого класса: можем осуществить до 10 пусков "Протонов", а также провести еще один испытательный старт "Ангары-А5", — приводятся слова Варочко на сайте предприятия.

В сентябре 2018 года омский филиал Центра Хруничева завершил изготовление и поставку в Москву комплектующих блоков для сборки второй ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5". После завершения сборки и заводских испытаний "Ангара-А5" будет отправлена из Москвы на космодром Плесецк для подготовки к пуску, который должен состояться в 2019 году в рамках программы летных испытаний этого типа ракет-носителей.