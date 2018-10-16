Предварительные пробы грунта после аварии "Союза" чистые, заявляют в Астане

АСТАНА, 16 окт — РИА Новости. Согласно предварительным результатам анализа грунта, который был взят после аварии "Союз-ФГ" в точках падения ступеней и обломков ракеты, экологического загрязнения не выявлено, сообщил во вторник министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

"Пока предварительные анализы, которые мы сделали… Мы же нашли первую ступень, потом вторую ступень… Там анализы вообще идеально чистые. Сами понимаете, 47 километров высота, полностью топливо сгорело, керосин — тем более, там соединение с кислородом, он просто сгорает", — сказал Атамкулов журналистам.

По его данным, было взято более 90 проб грунта.