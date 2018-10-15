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Глобальное потепление может оставить Землю без пива, заявляют ученые

(обновлено: 20:11 15.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкОфициант разносит бокалы с пивом на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в МюнхенеОфициант разносит бокалы с пивом на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Дальнейший рост температур на Земле и учащение эпизодов экстремальной жары резко снизят урожайность ячменя в умеренных широтах, что повлияет на доступность и цену пива по всей планете. Об этом пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Plants.

Пшеница на полях. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Конечно, у глобального потепления есть масса более серьезных последствий, и повышение цены на пиво будет пустяком по сравнению с ними. С другой стороны, пиво пьют везде, нам становится все жарче, и исчезновение возможности освежить себя в жаркий день бьет по самолюбию особенно больно", — заявил Стивен Дэйвис (Steven Davis) из университета Калифорнии в Ирвине (США).

Жертвы климата

Климатологи и биологи достаточно давно считают, что глобальное потепление и связанный с ним рост концентрации углекислоты в атмосфере в целом благотворно повлияет на растения. В частности, эффективность фотосинтеза повысится, что позволит им запасать больше питательных веществ и быстрее расти.

Подобные изменения в их жизни сегодня считаются безусловным плюсом для сельского хозяйства и выживания человечества, однако они основаны на том предположении, что рост в доле СО2 в атмосфере не изменит ничего, кроме продуктивности растений. 

Уже сегодня можно сказать, что снижение уровня осадков и числа опылителей резко уменьшат урожай оливок, кофе, кукурузы и многих других растений уже в этом столетии, а повышение активности вредителей будет уносить до четверти урожая в Европе. 

Засуха в Эфиопии
© AP Photo / Elias Meseret
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Дэвис и его коллеги заинтересовались тем, как глобальное потепление и связанные с ним феномены, в том числе наводнения, волны жары и засухи, будет влиять на рост ячменя, большая часть которого сегодня выращивается на севере Великих равнин США, в Европе, России, Австралии и в Канаде. 

Собрав данные по чувствительности ячменя к  различным сдвигам в уровне осадков, высоким и низким температурам, а также к этим климатическим катаклизмам, ученые просчитали, как изменится его урожайность в главных житницах планеты при отсутствии борьбы с глобальным потеплением и при исполнении Парижских соглашений.

Конец вечности

Как показали эти расчеты, общая урожайность ячменя упадет на 17% в том случае, если температуры будут расти очень быстро, причем сильнее всего будут затронуты два района – центральные регионы Европы и юг Канады.

С другой стороны, что интересно, север США и южные регионы Сибири, а также Урал и Поволжье наоборот, станут более привлекательными для выращивания ячменя – здесь урожайность этого злака может вырасти на 50-60%. Если же Парижские соглашения будут исполнены в полном объеме, производство ячменя в среднем упадет достаточно слабо, на 4-5%, но некоторые регионы все равно переживут серьезное падение в урожайности.

Большая часть ячменя, как отмечают ученые, используется сегодня для откорма скота. Его недостаток, по мнению климатологов, будет восполнен тем, что часть "пивных" посадок ячменя будет перепрофилирована на более важное и выгодное производство мяса. 

Чашка капучино
© Fotolia / totojang1977
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В результате этого поставки ячменя на пивные заводы Ирландии, Бельгии, Чехии и Германии, импортирующие этот злак, уменьшатся на 27-38%. Это вызовет своеобразный дефицит пива и заметно повысит цены на его напиток в этих государствах. К примеру, в целом по миру цены на пиво увеличатся примерно в два раза, а в Ирландии они могут вырасти примерно в 6,5 раза.

"Наши расчеты показывают, что общее производство пива в мире сократится на 16% в те годы, когда на Земле будут царить волны жары и засуха. Это сравнимо с текущим уровнем потребления пива в США. Рост цен и дефицит могут лишить пива сотни миллионов людей по всему миру", — заключают ученые.


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РИА Наука
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
sizif8
Очередной бред типа исследований "британских ученых". Даже если допустить факт потепления, то очевидно, что при потеплении откроются новые возможности и гигантские площади для возделывания ячменя, которые сейчас неблагоприятны для этой культуры. Любители пива, спите спокойно, мафия "потепление" вас шантажирует.
19:16
15.10.2018
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