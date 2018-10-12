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Открыта рыба-"вампир", для которой свет Солнца смертельно опасен

(обновлено: 19:41 12.10.2018)
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© Фото : Luca Scapoli at the University of FerraraРыба - вампир, найденная в пещерах СомалиРыба - вампир, найденная в пещерах Сомали
© Фото : Luca Scapoli at the University of Ferrara
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Биологи обнаружили в пещерах Сомали крайне необычную рыбу, в клетках которой отсутствует особая система, отвечающая  за починку мелких мутаций в ДНК. Это делает солнечный свет смертельно опасным для нее, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Уникальная рыба-«диабетик», найденная в одной из пещер Мексики
© Фото : Harvard Medical School
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"Эти рыбы каким-то образом потеряли одну из самых древних частей системы починки ДНК, которая присутствует практически у всех живых существ. Что интересно, нечто подобное происходило только еще с одной группой животных – плацентарными млекопитающими. Это, как мне кажется, говорит о том, что наши предки жили в кромешной тьме", — рассказывает Николас Фолкс (Nicholas Foulkes) из Технологического института Карлсруэ (Германия).

Генезис "носферату"

Крайне небольшое число людей на Земле, примерно каждый миллионный житель стран Европы, Америки и Азии, страдает от очень необычной болезни. Она, как сегодня считает часть историков, была причиной появления легенд о вампирах, "живых мертвецах" и прочих мифических существах, нападающих на людей по ночам и умирающих при дневном свете.

Речь идет о так называемой пигментной ксеродерме – редком генетическом заболевании, которое возникает в результате поломок в генах DDB, XPС, ERCC и ряде других участков генома. Все они связаны с поломкой мелких повреждений в ДНК, возникающих при появлении одиночных разрывов в ее спирали, связанных со столкновениями лучей ультрафиолета с различными молекулами в клетке. 

Уникальная рыба-«диабетик», найденная в одной из пещер Мексики
© Фото : Harvard Medical School
Ученые открыли рыбу, "добровольно" ставшую слепым диабетиком

Эти небольшие мутации делают свет Солнца смертельно опасным для подобных людей, так как даже непродолжительные прогулки на улице могут вызвать массовую гибель клеток кожи и привести к развитию самых агрессивных форм меланомы и других видов рака. Как правило, носители подобных генов не доживают до 18 лет, из-за чего их часто называют "детьми Луны" или "вампирами".

Фолкс и его коллеги случайно открыли целый вид животных, страдающих от подобных проблем, изучая геномы рыб, живущих в пещерных водоемах. Многие из них приспособились к такой жизни совсем недавно, и изучение их ДНК, как надеялись ученые, должно было раскрыть секреты их эволюции и то, как работает естественный отбор.

Тайны вампиров

Когда они приступили к изучению генома рыбки Phreatichthys andruzzii, живущей в пещерах Сомали, ученые натолкнулись на несколько больших неожиданностей и странностей. Во-первых, они обнаружили, что системы починки ДНК в клетках этих дальних родичей карпа никак не реагировали на повышения и понижения в уровне освещенности их аквариума, и всегда оставались в "выключенном" состоянии.

Во-вторых, когда ученые проанализировали структуру DDB, XPC и других генов, отвечающих за починку ДНК, они обнаружили, что все они были повреждены или "отключены" в результате изменений в структуре соседних с ними участков, влияющих на их читаемость.

Ни то, ни другое совершенно не характерно для других пещерных рыб – в противоположность этому, они очень резко реагируют на изменения в уровни освещенности и активируют гены, связанные с защитой генома от ультрафиолета, при появлении малейших намеков на свет. 

Так художник представил себе процесс починки одиночных разрывов в спирали ДНК
© Фото : Tom Ellenberger, Washington University School of Medicine in St. Louis
Ученые выяснили, как спасти детей-"вампиров" от света Солнца

В результате этого, как показали эксперименты ученых, икринки и мальки Phreatichthys andruzzii погибают буквально через несколько дней после их попадания на свет или при облучении даже небольшими дозами ультрафиолета.

Сейчас ученые планируют изучить другие системы починки ДНК у этих "рыб-вампиров", не связанные с солнечным ультрафиолетом, и понять, есть ли аналогичные изменения в их работе. Кроме того, их интересует, почему часть из этих "антивампирских" генов, отвечающих за синтез ферментов-фотолиаз, была повреждена в ДНК предков человека и других млекопитающих.


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