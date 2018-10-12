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Ученые: четверть лабораторий в России плохо диагностирует рак груди

(обновлено: 17:57 12.10.2018)
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© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Первая масштабная проверка российских лабораторий иммуногистохимии показала, что четверть из них часто ставит неправильные диагнозы при поиске следов мутаций, связанных с развитием рака груди. Об этом сообщает Центр контроля качества ИГХ-исследований ФГБОУ ДПО РМАНПО.

Чай. Архив
© Flickr / chadao
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"При таких заболеваниях, как рак молочной железы, рак прямой кишки или рак легкого, для установки правильного диагноза и выбора тактики лечения качество ИГХ-исследований особенно актуально. Прохождение контроля качества поможет лабораториям контролировать и повышать качество оказываемых услуг", — заявил академик Георгий Франк, главный внештатный специалист-патологоанатом Минздрава России.

На сегодняшний день рак груди остается наиболее распространенным типом злокачественных опухолей среди женщин. По оценкам ВОЗ, от него умирает порядка 500 тысяч женщин ежегодно. Проблема с лечением рака груди заключается в том, что обнаружение рака груди на ранних стадиях развития затруднено из-за несовершенства методов диагностики – маммография корректно обнаруживает его лишь в 12% случаев.

Генетически исследования последних лет показывают, что опухоли молочной железы чаще всего развиваются у женщин, являющихся носителями мутаций в небольшом наборе генов, таких как HER2, BRCA, ESR1 и ряда других участков ДНК, отвечающих за починку поврежденных хромосом и "самоуничтожение" клеток при фатальной поломке генома. 

Знание того, какие именно гены содержат в себе повреждения, крайне важно для подбора терапии при лечении рака, так как разные наборы мутаций заметно меняют то, как раковые клетки реагируют на химиотерапию.

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© University of Rochester Medical Center
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На территории России, как отметил Франк, сегодня существует несколько десятков ИГХ-лабораторий, заявляющих о наличии у них возможностей по ранней диагностике разных типов рака груди и поиска следов мутаций в этих генах.

В  апреле этого года Франк и другие специалисты Центра контроля качества провели первую масштабную проверку их работы, проверив то, как хорошо 29 региональных лабораторий справляются с поисками мутаций в генах ESR1 и HER2, с которыми связаны одни из самых агрессивных форм рака груди. 

Как оказалось, в первом случае серьезные ошибки были допущены в 26% лабораторий, а во втором – в 19% из них. В целом, это достаточно неплохой показатель – серьезные проблемы в работе возникают у примерно 29% ИГХ-лабораторий в Британии, Франции и США.

Лаборатория компании Genotek
© Genotek
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Ученые надеются, что подобные проверки помогут России достигнуть западного уровня в качестве ранней диагностики рака и выживаемости пациентов, составляющей сегодня около 70%. В России этот показатель пока существенно ниже – 56% и 54%. Как показывают наблюдения экспертов, оба достаточно быстро растут – к примеру, только за прошлый год качество обнаружения рака выросло на 3,4%.

Следующий раунд проверки качества Центр проведет в четвертом квартале текущего года. Он будет посвящен маркерам, используемым в диагностике рака легкого, связанным с генами KRT7, KRT5/6, TTF1. 


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