Ученые: четверть лабораторий в России плохо диагностирует рак груди

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Первая масштабная проверка российских лабораторий иммуногистохимии показала, что четверть из них часто ставит неправильные диагнозы при поиске следов мутаций, связанных с развитием рака груди. Об этом сообщает Центр контроля качества ИГХ-исследований ФГБОУ ДПО РМАНПО.

"При таких заболеваниях, как рак молочной железы, рак прямой кишки или рак легкого, для установки правильного диагноза и выбора тактики лечения качество ИГХ-исследований особенно актуально. Прохождение контроля качества поможет лабораториям контролировать и повышать качество оказываемых услуг", — заявил академик Георгий Франк, главный внештатный специалист-патологоанатом Минздрава России.

На сегодняшний день рак груди остается наиболее распространенным типом злокачественных опухолей среди женщин. По оценкам ВОЗ, от него умирает порядка 500 тысяч женщин ежегодно. Проблема с лечением рака груди заключается в том, что обнаружение рака груди на ранних стадиях развития затруднено из-за несовершенства методов диагностики – маммография корректно обнаруживает его лишь в 12% случаев.

Генетически исследования последних лет показывают, что опухоли молочной железы чаще всего развиваются у женщин, являющихся носителями мутаций в небольшом наборе генов, таких как HER2, BRCA, ESR1 и ряда других участков ДНК, отвечающих за починку поврежденных хромосом и "самоуничтожение" клеток при фатальной поломке генома.

Знание того, какие именно гены содержат в себе повреждения, крайне важно для подбора терапии при лечении рака, так как разные наборы мутаций заметно меняют то, как раковые клетки реагируют на химиотерапию.

На территории России, как отметил Франк, сегодня существует несколько десятков ИГХ-лабораторий, заявляющих о наличии у них возможностей по ранней диагностике разных типов рака груди и поиска следов мутаций в этих генах.

В апреле этого года Франк и другие специалисты Центра контроля качества провели первую масштабную проверку их работы, проверив то, как хорошо 29 региональных лабораторий справляются с поисками мутаций в генах ESR1 и HER2, с которыми связаны одни из самых агрессивных форм рака груди.

Как оказалось, в первом случае серьезные ошибки были допущены в 26% лабораторий, а во втором – в 19% из них. В целом, это достаточно неплохой показатель – серьезные проблемы в работе возникают у примерно 29% ИГХ-лабораторий в Британии, Франции и США.

Ученые надеются, что подобные проверки помогут России достигнуть западного уровня в качестве ранней диагностики рака и выживаемости пациентов, составляющей сегодня около 70%. В России этот показатель пока существенно ниже – 56% и 54%. Как показывают наблюдения экспертов, оба достаточно быстро растут – к примеру, только за прошлый год качество обнаружения рака выросло на 3,4%.

Следующий раунд проверки качества Центр проведет в четвертом квартале текущего года. Он будет посвящен маркерам, используемым в диагностике рака легкого, связанным с генами KRT7, KRT5/6, TTF1.



