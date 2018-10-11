АЛМА-АТА, 11 окт — РИА Новости. Казахстанская сторона не располагает информацией о количестве керосина, вылившегося на территории республики при аварии "Союза", заявил председатель комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер.
"Могут быть значительные, могут быть незначительные (последствия). Я же сейчас не могу сказать, сколько там керосина осталось, куда это упало. Если это упало на сушу, дай бог, то этого одни могут быть последствия… Если это упало в водоем какой-то, то это другие совершенно последствия", — сказал Беккер на брифинге в Астане.
По его словам, более подробные комментарии последуют после проведения расследования и получения заключения комиссии.