У Астаны нет данных о количестве керосина, вылившегося при аварии "Союза"

АЛМА-АТА, 11 окт — РИА Новости. Казахстанская сторона не располагает информацией о количестве керосина, вылившегося на территории республики при аварии "Союза", заявил председатель комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" были члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.

"Могут быть значительные, могут быть незначительные (последствия). Я же сейчас не могу сказать, сколько там керосина осталось, куда это упало. Если это упало на сушу, дай бог, то этого одни могут быть последствия… Если это упало в водоем какой-то, то это другие совершенно последствия", — сказал Беккер на брифинге в Астане.

По его словам, более подробные комментарии последуют после проведения расследования и получения заключения комиссии.