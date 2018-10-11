Экипаж "Союза МС-10" эвакуируют в казахстанский Жезказган

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Экипаж "Союза МС-10" эвакуируют вертолетом Ми-8 в казахстанский Жезказган, говорится в сообщении Центрального военного округа (ЦВО).

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" были члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.

"Экипаж загрузили на Ми-8 Центрального военного округа. Космонавтов направляют в город Жезказган на медосмотр. Других решений о передислокации пока нет", — сообщили в пресс-службе ЦВО.