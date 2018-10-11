Источник назвал предварительную причину аварии "Союза"

БАЙКОНКУР, 11 окт – РИА Новости. Один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ" не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку, что, возможно, и привело к аварии, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с ситуацией.

"На первой ступени четыре блока, их еще называют боковыми. Они работают две минуты. По предварительным данным, один из блоков в верхней части не отделился и ударил нижней частью по второй ступени. Произошло аварийное выключение двигателя второй ступени", — сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил эту информацию: "По предварительным данным, зафиксирован удар одного из четырех блоков первой ступени по центральному блоку второй ступени. По телеметрии, поступившей с ракеты, зафиксировано падение давление в баках наддува второй ступени".

По его словам, автоматика, вероятно, расценила этот сбой как критический и мгновенно привела в действие систему аварийного спасения, отделившую капсулу с космонавтами от аварийной ступени.