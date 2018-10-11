Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта. 11 октября 2018

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта. 11 октября 2018

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 11 окт — РИА Новости. Поисково-спасательная группа уже прибыла на место посадки корабля "Союз МС-10", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Спасательная группа уже нашла экипаж", — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что сейчас решается вопрос о том, куда эвакуировать российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга.

Ранее сообщалось, что во время старта корабля "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла авария ракеты-носителя. Об этом объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте Роскосмоса. На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.