КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 11 окт — РИА Новости. Поисково-спасательная группа уже прибыла на место посадки корабля "Союз МС-10", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Собеседник агентства добавил, что сейчас решается вопрос о том, куда эвакуировать российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга.
Ранее сообщалось, что во время старта корабля "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла авария ракеты-носителя. Об этом объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте Роскосмоса. На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.