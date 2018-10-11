Четыре вертолета взлетели с аэродромов Казахстана для поиска "Союза"

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вертолеты Ми-8 Центрального военного округа взлетели с аэродромов Жезказгана, Байконура и Караганды для поиска экипажа "Союз МС-10" в Казахстане, сообщила пресс-служба ЦВО.

В поисково-спасательной операции задействованы четыре вертолета. На борту находятся спасатели, медики.

Ранее сообщалось, что во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла авария носителя. Об этом объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте Роскосмоса. Как сообщил источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, экипаж "Союза МС-10" приземлился в Казахстане, российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг вышли на связь.