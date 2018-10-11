Военные парашютисты десантировались к месту обнаружения космонавтов

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Военные парашютисты десантировались с самолета Ан-26 к месту обнаружения космонавтов, говорится в сообщении Центрального военного округа (ЦВО).
Ранее сообщалось, что во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла авария носителя. Об этом объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте Роскосмоса. Как сообщил источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, экипаж "Союза МС-10" приземлился в Казахстане, российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг вышли на связь.