МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Речи о закрытии Пулковской обсерватории, расположенной к югу от Санкт-Петербурга, не идет, комиссия Российской академии наук рекомендует перенести часть ведущихся в ней наблюдений на другие базы, рассказал в интервью РИА Новости директор института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Бисикало.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном закрытии Пулковской обсерватории из-за вплотную приблизившейся к ней городской застройки. Сообщалось, что свет из домов и радиосигналы затрудняют проводимые в ней наблюдения.

"Особо хочу отметить, что Пулковская обсерватория на самом деле — это большой институт, который занимается не только наблюдениями, там ведутся серьезные теоретические исследования, решается ряд прикладных задач. Именно поэтому никогда не обсуждалась тема закрытия обсерватории, как это часто можно видеть в некоторых СМИ, всегда рассматривались лишь меры, направленные на улучшение работы обсерватории", — сказал Бисикало.

Он отметил, что, учитывая сложность ситуации и важность проблемы, в РАН была организована специальная комиссия, на основании выводов которой было принято постановление президиума о целесообразности постепенного, в течение 5 лет, перевода астрономических наблюдений по программе фундаментальных научных исследований, осуществляемых Пулковской обсерваторией, из Санкт-Петербурга на другие наблюдательный базы, расположенные в более благоприятных условиях.