Госкомиссия утвердила состав новой миссии на МКС

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 10 окт — РИА Новости. Госкомиссия на Байконуре в среду утвердила основной и дублирующий экипажи новой миссии на Международную космическую станцию, сообщил журналистам в среду представитель "Роскосмоса".

"Основной и дублирующий экипажи утверждены", — сказал он.

В составе основного экипажа корабля "Союз МС-10" — россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Дублеры — российский космонавт Олег Кононенко и канадец Давид Сен-Жак.

Кононенко и Сен-Жак уже дублировали предыдущий экипаж, поэтому в этот раз были освобождены от экзаменационных тренировок.

Место третьего члена экипажа займет контейнер с грузами. Планируется, что команда "Союза МС-10" проведет на орбите 187 суток.

Старт ракеты намечен на 11.40 мск 11 октября. Корабль отправится к МКС по короткой четырехвитковой схеме и, по плану, достигнет станции примерно за шесть часов. При традиционной схеме "Союз" делает около 34 оборотов вокруг Земли, а путь до станции занимает двое суток.