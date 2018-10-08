В России пересмотрят проект исследования Солнца с помощью спутников

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российский проект по исследованию Солнца с помощью двух космических аппаратов "Интергелиозонд" будет пересмотрен, новые сроки запуска определят при корректировке Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, рассказали РИА Новости в НПО им. Лавочкина (производитель космических аппаратов).

"Проект "Интергелиозонд" находится на стадии разработки дополнительного эскизного проекта в связи с уточнениями научных целей миссии. Учитывая проработку дополнительного эскизного проекта варианта запуска одновременно двух космических аппаратов, появилась уникальная возможность впервые в мире провести экспериментальные исследования полярных областей Солнца и гелиосферы с помощью скоординированных, пространственно-разнесенных измерений с внеэклиптических орбит на малых гелиоцентрических расстояниях. В связи с этим происходит переформатирование всей программы миссии, сроки которой должны быть определены при корректировке Федеральной космической программы", — рассказали в НПО.

Ранее сообщалось, что два аппарата для исследования Солнца в рамках миссии "Интергелиозонд" могут отправить в 2026 и 2028 годах по отдельности.

"Интергелиозонд" — совместный проект ряда российских институтов и 13 европейских стран, предназначенный для изучения солнечно-земных связей. Зонды, совершая многократные гравитационные маневры у Венеры, будут постепенно приближаться к Солнцу и по пути выполнять многочисленные измерения на линии "Солнце-Земля".