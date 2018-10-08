Ученые выяснили, как микробы могут обезвреживать радиоактивные отходы

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские ученые нашли в местах глубинного захоронения радиоактивных отходов бактерии, которые при определенных условиях помогают снизить миграцию радионуклидов и потому могут быть использованы в создании природного барьера для них, говорится в статье в научном журнале "Радиоактивные отходы", издаваемом Институтом проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук.
Коллектив специалистов, в который входили, в частности, сотрудники Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина и Федерального исследовательского центра биотехнологии РАН, провели микробиологические исследования подземных вод пункта глубинного захоронения "Северский", на котором захоранивают жидкие радиоактивные отходы Сибирского химического комбината госкорпорации "Росатом" (Северск, Томская область).
Полученные результаты позволяют говорить о том, что такой подход может быть использован при создании биогеохимического барьера для радионуклидов при закрытии пунктов глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов, указывают авторы статьи.