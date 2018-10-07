В России предложили построить четырехметровый телескоп

НИЖНИЙ АРХЫЗ, 7 окт — РИА Новости. Ученые предлагают построить новый четырехметровый телескоп в России и надеются, что идея войдет в национальный проект "Наука", сообщил журналистам директор Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН Валерий Власюк.

"Мы ведем разговоры о том, чтобы построить для страны новый телескоп четырехметрового класса, то, что по силам нашей оптической промышленности. Национальный проект "Наука", идет обсуждение состава этого национального проекта, мы надеемся, что такой инструмент туда войдет", — сказал Власюк.

По его словам, вопрос обсуждался только в кругу специалистов и представлен в профильном министерстве как один из проектов "мегасайенс". "Идеи разные, мы предполагали возможности его постройки полностью российской промышленностью, четыре метра нам вполне под силу, места для установки самые разные, и на Северном Кавказе, в Средней Азии, или за рубежом, решение об этом пока не принято", — добавил директор САО РАН.

По его словам, строительство нового телескопа позволит частично разгрузить запросы, которые поступают в том числе на Большой телескоп азимутальный (БТА) в Карачаево-Черкесии.

"У нас катастрофически не хватает наблюдательного времени. Мы предполагаем, что этот инструмент будет обладать более широким полем зрения. Есть задачи, которые требуют широких полей. Например, астероидно-кометные опасности, увидеть как можно раньше опасный астероид, который летит к Земле, важно иметь широкое поле зрения. Быстро проанализировать те же самые гамма-всплески или источник нейтринного излучения… также крайне не хватает астрономам новых обзоров", — отметил Власюк.

Как сообщил директор САО РАН, идею создания нового телескопа поддерживают РАН и представители астрономического сообщества. "Пока нет решения о том, что такой инструмент надо строить, есть поддержка РАН, астрономического сообщества, буквально две недели назад это обсуждалось на отделении физических наук в Москве, поддержан был этот проект, но пока этого мало", — добавил Власюк.