Почти все африканские кобры оказались каннибалами, заявляют ученые

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Длительные наблюдения за африканскими кобрами показали, что 80% этих змей предпочитают ловить и поедать не мышей или других грызунов, а своих же собственных родичей. Об этом пишут зоологи, опубликовавшие статью в журнале Ecology.

Планета каннибалов

"Мы обнаружили, что на долю змей приходится примерно 13-40% от общего рациона в диете кобр. Вопреки общепринятым представлениям, каннибалистические тенденции оказались широко распространены среди этих пресмыкающихся", — пишут Брайан Маритц (Bryan Maritz) из университета Западно-Капской провинции в Белвилле (ЮАР) и его коллеги.

По текущим подсчетам ученых, на Земле сегодня существует примерно 1,5 тысячи видов животных, способных поедать особей своего собственного вида при разных обстоятельствах.

В некоторых случаях каннибалами движет "программа размножения", а не голод или пищевые предпочтения. К примеру, самки богомолов и каракуртов съедают своих ухажеров. В других случаях каннибализм является реакцией на перенаселение и недостаток пищи.

Как правило, каннибалами становятся особи хищных видов, так как охота и поедание особей своего вида требует приспособлений, которые отсутствуют у травоядных животных. Тем не менее, существуют и примеры каннибализма среди бегемотов, хомячков и других грызунов, связанные с недостатком определенных витаминов и нутриентов.

По словам Маритца, его команда совершенно случайно выяснила, что каннибализм чрезвычайно широко распространен среди змей, изучая диету и наблюдая за брачными обрядами двух видов ядовитых змей, капских кобр (Naja nivea) и бумслангов (Dispholidus typus), далеких родичей ужей.

Для этого они отправились в экспедицию в пустыню Калахари вместе с группой проводников-бушменов, помогавших ученым отыскивать норки и другие следы жизни этих пресмыкающихся. Однажды утром, как вспоминает Мартиц, один из бушменов позвал ученых посмотреть на "двух больших желтых змей, дерущихся друг с другом".

Подобное описание, по словам натуралистов, подходит только для капских кобр, одних из самых ядовитых и опасных змей в мире. Это сразу заставило ученых отправиться на поиски этой пары, как они тогда предполагали, самцов, дерущихся за внимание самки.

По стопам Ганнибала Лектера

Когда зоологи дошли до места схватки, одна из кобр уже успела победить вторую, отпраздновав это событие импровизированным обедом, главным блюдом в котором стала побежденная змея. Окрестив ее "Ганнибалом" в честь главного злодея из "Молчания ягнят", ученые задумались о том, как часто кобры поступают подобным образом.

Их последующие наблюдения показали, что каннибализм широко распространен не только среди капских кобр, но и их королевских "кузин" и целого ряда других представителей рода Naja. К примеру, примерно треть рациона капских кобр составляли другие змеи и их "прямые" родичи, а для знаменитых плюющихся кобр (Naja mossambica) этот показатель достигал отметки в 38%.

В среднем, примерно каждая восьмая змея, съеденная кобрами, принадлежала к их собственному же виду. Как предполагают ученые, подобное поведение обусловлено тем, что змеи обладают "правильной" формой тела для того, чтобы стать идеальным обедом для себе подобных. Их гораздо легче проглотить, чем мышей и других животных с выступающими конечностями.

Почему кобры стали каннибалами? У ученых есть два возможных объяснения этого. Во-первых, подобное поведение могло "вырасти" из ритуальных боев самцов. В пользу этого говорит то, что фактически все акты каннибализма, зафиксированные учеными, были совершены представителями сильного пола.

С другой стороны, вполне возможно и то, что кобрам легче охотиться на медлительных и относительно безопасных сородичей, чем пытаться поймать птенцов птиц или мелких млекопитающих, способных или заклевать змею, или сбежать от нее.