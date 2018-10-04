В районе посадки "Союза МС-08" будет 17 градусов тепла

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Метеорологи Центрального военного округа (ЦВО) прогнозируют в четверг в районе посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-08" 17 градусов тепла, сообщает пресс-служба ЦВО.

"В зоне предполагаемой посадки капсулы с экипажем космического корабля "Союз МС" в 146 км юго-восточнее города Жезказган прогнозируются простые метеоусловия: облачность чуть ниже 500 метров, ветер до 7 метров в секунду, видимость 10 км, без осадков", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурство по посадке спускаемого аппарата организовано в центре боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.

Участников МКС – космонавта Роскосмоса Олег Артемьев и астронавтов NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда, возвращающихся на Землю на корабле "Союз-МС-08", – встретят авиационные силы, средства поиска и спасения ЦВО добавили в ведомстве. Посадка корабля запланирована на 4 октября в 17:45 местного времени (14:45 мск) в 146 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.