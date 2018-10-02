РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Физики из России создали новый тип "нобелевского лазера"

114040
CC0 / WikiImages / ЛазерЛазер
CC0 / WikiImages /
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Физики из Санкт-Петербурга разработали новый тип лазерных диодов, излучение которых можно сфокусировать в очень тонкий луч, и использовали их в качестве "сердца" оптического пинцета, за создание которого только что была присуждена Нобелевская премия. Их выводы были представлены в журнале Scientific Reports.

Фотонный крюк, созданный физиками из России, США и Израиля
© Университет ИТМО / Nature Publishing Group
Российские физики превратили свет в крючок для бактерий
"Нам удалось показать, что можно создать пучок Бесселя, особым образом "закрученный свет", даже из лазерного луча с очень плохими пространственными характеристиками. Это открывает новые возможности для использования мощных полупроводниковых лазеров", — рассказывает Григорий Соколовский из Физико‐технического института РАН в Санкт-Петербурге, чьи слова приводит пресс-служба заведения.

Световые щипцы, или оптические пинцеты, представляют собой особые инструменты, способные манипулировать микроскопическими кусочками материи, в том числе живыми клетками, при помощи частиц света. Как правило, главную роль в таких приборах играют микролазерные излучатели, испускающие особые, "закрученные" импульсы света.

Первые подобные устройства, за создание которых сегодня была присуждена Нобелевская премия, обладали массой ограничений – они не могли работать в "грязной" среде, где в луч лазера попадали "ненужные" частицы, и могли манипулировать ими лишь на небольшом расстоянии.

Так художник представил себе невидимую руку акустической голограммы левитатора
© Фото : Asier Marzo, Bruce Drinkwater and Sriram Subramanian © 2015
Физики создали первый звуковой "притягивающий луч"

Примерно шесть лет назад ученые смогли решить большую часть этих проблем, используя не простые лучи лазера, а так называемые пучки Бесселя. Под этим словом математики и физики понимают набор из пучков света особой формы, закрученных так, что их мощность остается постоянной по мере распространения. Если посмотреть на них с одной стороны, они похожи на букву Х, а с другой – на набор вложенных друг в друга колец.

© Sokolovskii et al. / Scientific Reports 2018Линза "нобелевского" лазера, созданного российскими и зарубежными физиками, а также его сфокусированный луч
© Sokolovskii et al. / Scientific Reports 2018
Линза "нобелевского" лазера, созданного российскими и зарубежными физиками, а также его сфокусированный луч

Благодаря такой форме, пучки Бесселя могут "огибать" различные частицы, не рассеиваясь на них, и сохранять фокусировку при движении на больших расстояниях. Математически "полноценный" луч такого типа получить невозможно, однако его почти полные аналоги можно легко создать, пропустив лазерный пучок через коническую линзу особой формы.

Соколовский и его коллеги одновременно создали новый тип оптических щипцов, и смогли заметно улучшить работу лазерных диодов, обратив внимание на то, что пучки Бесселя можно использовать для ликвидации главного недостатка полупроводниковых лазеров — низкой "кучности" их излучения.

Так художник представил себе луч лазера, закрученный в спираль
© University at Buffalo
"Луч-бублик" помог физикам из России создать идеальные наноиглы

Российские физики проверили, так ли это на самом деле, проведя совместный эксперимент с учеными из Греции и Великобритании. Их трехмерные лазерные нанопринтеры помогли команде Соколовского изготовить миниатюрные конические линзы и "выточить" их на конце оптоволокна, через которое пропускалось излучение диода.

Подобрав правильную геометрию линз, физикам удалось сфокусировать луч диода примерно в 10 раз лучше, чем это можно сделать при помощи классических сферических линз. В результате этого диаметр светового пятна лазера уменьшился до 2-4 микрометров, чего хватает для использования подобных диодов в качестве "сердца" световых щипцов.

Так художник представил себе луч света, закрученный в ленту Мебиуса
© Фото : University of Rochester
Физики впервые смогли закрутить луч света в ленту Мебиуса

Как показали дальнейшие опыты, луч подобных размеров хорошо захватывает одиночные эритроциты, красные кровяные клетки, имеющие сопоставимые габариты, и перемещает их на достаточно большие расстояния.

Помимо оптических щипцов, подобные лазеры можно применять для создания различных технологий обработки материалов, трехмерных нанопринтеров, а также для уменьшения размеров и значительного удешевления многих других лазерных установок, где сегодня применяются твердотельные и волоконные лазеры.

Комментировать
РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Рустам Рахматов
Фантастика которая ожила в реальных вещах.
16:21
02.10.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена