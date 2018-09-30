В РАН заявили о работе над научной программой российской экспедиции на Луну

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Программа научных исследований, которые будут вести российские космонавты на Луне, пока не определена, в настоящее время научное сообщество прорабатывает возможные направления таких работ, заявил РИА Новости директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.

"Сейчас в экспертном сообществе активно обсуждается вопрос, что должен делать человек на Луне. Консолидированного мнения пока нет", — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что сегодня научное сообщество рассматривает различные варианты использования поверхности Луны в астрономических целях.

"На Луне можно развернуть низкочастотный радиотелескоп. Наша планета является очень мощным источником помех, и Луна, а точнее ее обратная сторона, это единственное место, где может быть развернут такой телескоп для исследования космических источников радиоизлучения", — рассказал ученый.

Дополнительные применения лунной базы — испытания различной робототехники, вариантов использования местных ресурсов для строительства.

ИКИ – ведущий институт РАН по фундаментальным космическим исследованиям. Петрукович вступил в должность директора Института 21 сентября. На эту должность он был избран в мае 2018 года. Предыдущий руководитель ИКИ академик Лев Зеленый остался в институте на должности научного руководителя.