В РАН заявили о работе над научной программой российской экспедиции на Луну

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Программа научных исследований, которые будут вести российские космонавты на Луне, пока не определена, в настоящее время научное сообщество прорабатывает возможные направления таких работ, заявил РИА Новости директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.
"Сейчас в экспертном сообществе активно обсуждается вопрос, что должен делать человек на Луне. Консолидированного мнения пока нет", — сказал он.
Собеседник агентства отметил, что сегодня научное сообщество рассматривает различные варианты использования поверхности Луны в астрономических целях.
Дополнительные применения лунной базы — испытания различной робототехники, вариантов использования местных ресурсов для строительства.
ИКИ – ведущий институт РАН по фундаментальным космическим исследованиям. Петрукович вступил в должность директора Института 21 сентября. На эту должность он был избран в мае 2018 года. Предыдущий руководитель ИКИ академик Лев Зеленый остался в институте на должности научного руководителя.