Директор ИКИ РАН прокомментировал инициативы по созданию базы на Луне

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Лунная база должна быть международным проектом — ни одна из космических держав сегодня не может осваивать спутник Земли без помощи партнеров, заявил РИА Новости директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ходе конференции с молодыми специалистами ракетно-космической отрасли заявил, что США предлагают России участвовать в их лунной программе, но его не устраивает второстепенная роль страны в этом проекте. В этой связи он планирует провести встречу с главой НАСА и обсудить с ним перспективы сотрудничества, рассматривая возможность равноправного участия в лунной программе с США, самостоятельного ее освоения или с привлечением стран БРИКС.

"Это масштабная задача по финансовому обеспечению и техническим решениям. И это, безусловно, должна быть база с большим международным участием, но участие России должно быть значительным", — сказал Петрукович.

Собеседник агентства отметил, что Лунная база — это не единичный отсек для жизни и работы космонавтов, а многокомпонентная структура, различные части которой будут сформированы разными странами. Директор ИКИ подчеркнул, что ученых не очень интересует высадка на Луну одного человека — такие исследования должны быть масштабными с применением современной техники.

Петрукович вступил в должность директора Института 21 сентября. На эту должность он был избран в мае 2018 года. Предыдущий руководитель ИКИ академик Лев Зеленый остался в институте на должности научного руководителя. ИКИ — ведущий институт РАН по фундаментальным космическим исследованиям.