США выбрали альтернативу российским ракетным двигателям, пишут СМИ

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Американская компания United Launch Alliance сообщила, что поставщиком двигателей для ракеты Vulcan Centaur станет компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin.

"Мы рады стать партнерами Blue Origin и с нетерпением ждем первого успешного полета нашей ракеты следующего поколения", — приводится на сайте компании заявление президента ULA Тори Бруно.

Сам Безос в Twitter назвал заключение соглашения большой победой для Blue Origin и поблагодарил ULA за сделанный выбор.

"В предвкушении того, чтобы стать частью космической миссии Vulcan", — добавил он.

Запуск ракеты-носителя Vulcan Centaur запланирован на середину 2020 года. Ее оснастят силовой установкой BE-4, работающей на кислороде и метане. В компании сообщают, что эта ракета станет лидером по грузоподъемности.

Как отмечает издание Spaceflightnow.com, BE-4 также станет альтернативой российским двигателям РД-180, которые до этого использовались при создании ракет Atlas V.

Поставки РД-180 в США

Россия и США заключили договор о поставках 101 двигателя РД-180 на сумму почти в миллиард долларов. Два года назад конгресс США ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем перенес вступление запрета в силу на 2022 год. После этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у НПО "Энергомаш" дополнительные двигатели.

В конце июля НПО "Энергомаш", которое производит силовые установки РД-180, сообщило о заключении соглашения о поставке в США еще шести двигателей этой модели в 2020 году. Однако в августе сенатор Сергей Рябухин заявил, что Россия может прекратить поставки силовых установок в ответ на санкции США по делу Скрипалей. В НАСА, в свою очередь, отметили, что уже длительное время работают на устранением зависимости от российских двигателей. При этом директор агентства Джим Брайденстайн подчеркнул особую важность партнерства России и США по космосу.

В начале сентября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что США на данный момент не способны создать сопоставимый по цене и качеству аналог российских ракетных двигателей. Аналогичное мнение выразил один из разработчиков семейства ракет-носителей "Ангара" Александр Медведев. По его словам, западные коллеги вынуждены, несмотря на санкции, покупать российские силовые установки.

Сейчас в США запуски миссий НАСА и коммерческих спутников ведут три частные компании: ULA, Orbital ATK и SpaceX, флот которых составляют РН Atlas V, Delta IV и Delta Heavy, Antares, а также Falcon 9 и Falcon Heavy.