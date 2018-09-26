Онищенко дал оценку украинскому искусственному салу

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Искусственное сало, разработанное украинскими студентами, является в какой-то мере полезным диетическим продуктом, который не будет конкурировать с натуральным салом, а будет дополнять его, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

В среду появилась информация, что студенты аграрного университета в Сумах на Украине разработали искусственный салозаменитель из растительного масла и желатина, который не отличается по вкусу от настоящего. При этом они утверждают, что это "здоровая альтернатива обычному шпику", не содержит многих вредных веществ, и может готовиться с любыми вкусами.

"Опять же, возвращаясь к искусственному салу, судя по тем ингредиентам, которые есть — это где-то в какой- то мере полезный продукт, который не будет конкурировать с естественным, а будет дополнять его. Потому что ингредиентный состав дает основания считать, что он будет более диетическим, при прочих равных условиях, чем естественное сало", — сказал РИА Новости Онищенко.

"То, что сделали студенты — это не продукт, который может играть или в ближайшее время начнет играть какую-то роль. Студенты разработали, скорее всего, "дизайн" возможного продукта, нежели сам продукт, от которого сегодня ломятся полки, я бы так сказал", — добавил он.

По словам депутата, нужно обращать внимание не только на ингредиенты, но и на рецептуру и композицию продукта, а также другие составляющие, которые добавляются в него.

"Нужно посмотреть рецептуру, (пока) названы ингредиенты, но какая там композиция, что там еще добавляется, и тогда уже можно будет думать. Пока это еще дизайн, я говорю, пока это еще не технология, это еще не промышленное производство", — добавил он.