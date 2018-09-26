Ученые назвали диету для борьбы с депрессией

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Средиземноморская диета помогает защитить психическое здоровье и облегчает борьбу с депрессией. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Molecular Psychiatry.

Ученые из университетского колледжа Лондона проанализировали более 40 исследований, посвященных взаимосвязи питания и развития психических заболеваний. Выяснилось, что увеличение количества овощей и фруктов в рационе снижает риск депрессии на 33 процента.

Также специалисты обнаружили, что снижение потребления тяжелых продуктов, таких как мясо, насыщенные жиры и сахар, уменьшает чувство подавленности и угнетенности на 24 процента.

На основании полученных данных ученые выбрали диету, которая в большей степени соответствует необходимому для борьбы с депрессией рациону. В частности, исследователи рекомендуют средиземноморскую диету, основой которой являются фрукты, овощи и рыба, а также оливки и злаки.