Ученые назвали диету для борьбы с депрессией

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Средиземноморская диета помогает защитить психическое здоровье и облегчает борьбу с депрессией. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Molecular Psychiatry.
Также специалисты обнаружили, что снижение потребления тяжелых продуктов, таких как мясо, насыщенные жиры и сахар, уменьшает чувство подавленности и угнетенности на 24 процента.
На основании полученных данных ученые выбрали диету, которая в большей степени соответствует необходимому для борьбы с депрессией рациону. В частности, исследователи рекомендуют средиземноморскую диету, основой которой являются фрукты, овощи и рыба, а также оливки и злаки.