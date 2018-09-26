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Ученые открыли в России редкую мутацию, разрушающую органы детей

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© Fotolia / peshkovЗамороженная молекула ДНКЗамороженная молекула ДНК
© Fotolia / peshkov
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Специалисты Клинического института педиатрии, Российской детской клинической больницы и медико-генетического центра Genotek впервые обнаружили в России крайне редкую мутацию в гене CTNS, медленно разрушающую органы человека. Ее описание было представлено в журнале Clinical Case Reports.

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© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / maximkabb, Depositphotos / Wavebreakmedia
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"Носители этой мутации обычно появляются на свет в ходе нормальных родов и выглядят здоровыми. Первые симптомы болезни появляются только к 6-12 месяцу жизни. Секвенирование экзома, как показывает наше исследование, позволит врачам находить ее следы еще в утробе матери или до того, как у пациента нарушится работа почек", — пишут Валерий Ильинский, генетик и генеральный директор Genotek, и его коллеги.

Воля случая

Жизнь клеток человека и всех остальных живых существ напрямую зависит от работы нескольких тысяч генов, "дирижирующих" круговоротом веществ внутри них и утилизацией различного "мусора". Даже небольшие нарушения в их структуре, к примеру, одиночные "опечатки" в ДНК, могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем и гибель их носителя в раннем возрасте.

Ярким примером этого сегодня считается цистиноз – крайне редкая генетическая болезнь, возникающая в результате повреждения гена CTNS. Этот участок ДНК, как объясняют ученые, отвечает за транспортировку молекул цистина, одной из важнейших аминокислот, внутри лизосом, главных "мусоросжигателей" клетки.

Ученый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race
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Нарушения в работе CTNS приводят к тому, что цистин начинает накапливаться внутри лизосом в виде микроскопических кристаллов, что ведет к массовой гибели клеток и разрушению органов. Первыми от этого страдают почки и глаза, что обычно начинает проявляться в первые два года жизни, а позже они затрагивают другие части тела. 

В общей сложности ученым сегодня известно около ста мутаций CTNS, вызвающих цистиноз, каждая из которых встречается в популяции крайне редко – на каждого их носителя приходится по 100-200 тысяч людей с неповрежденной версией этого гена. Некоторые из них до настоящего времени не находили на территории России или стран бывшего СССР.

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Как отмечает пресс-служба Genotek, Ильинский и его коллеги зафиксировали первый случай появления одной из самых редких мутаций в CTNS в пределах нашей страны, изучая историю болезни двухлетнего мальчика из Ингушетии, попавшего недавно в московскую Российскую детскую клиническую больницу имени Пирогова с очень странными симптомами.

Генетический оракул

Как сообщили родители, в первые 8 месяцев жизни он развивался нормально, однако позже он начал терять вес, перестал ходить и ползать. Изначально медики предполагали, что причиной этого была какая-то нейродегенеративная болезнь, однако примерно в 1,5 года у него начали отказывать почки, что не укладывалось в подобное предположение.

Ухудшающееся состояние ребенка и непонятная природа его болезни заставили медиков обратиться за помощью к Ильинскому и его команде и провести секвенирование экзома – расшифровку "значимой" части генов, из которых были удалены все фрагменты мусорной ДНК.

Модель молекулы ДНК
© Fotolia / psdesign1
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Анализ его генома показал, что мальчик был носителем крайне редкой мутации, опечатки длиной всего в одну "букву"-нуклеотид, в результате которой аминокислота тирозин была заменена на цистин в молекуле белка CTNS. Что интересно, ни его родители, ни младшая сестра не страдали от подобных проблем, так как их в их ДНК присутствовала и нормальная копия этого гена.

В прошлом, подобную мутацию находили у пациента в Турции, чью жизнь медикам удалось спасти, используя препараты, выводящие цистин из организма. Эти лекарства помогли остановить разрушение почек у мальчика и потерю массы, что даёт надежду на успех дальнейшего лечения.

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