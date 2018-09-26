В Москве в ночь на 9 октября можно будет наблюдать звездопад Дракониды

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Самый яркий звездопад осени под названием Дракониды можно будет увидеть в ночь с 8 на 9 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы в среду.

Название происходит от созвездия Дракона, где находится точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Лучше всего это созвездие видно после полуночи, искать его надо в северо-западной части неба. Дракониды состоят, по сути, из роя мельчайших частичек, отколовшихся кометы 21Р / Джакобини — Циннера, открытой в 1900 году, но продолжающих движение по орбите. Именно эти частицы, попадая в атмосферу Земли, вспыхивают, а потом сгорают.

"По прогнозам Международной метеорной организации, в ночь с 8 на 9 октября над Москвой ожидается пик метеорного потока Дракониды. За час в ночном небе вспыхнет до 15 метеоров. Но все это будет возможно в случае безоблачной погоды в эту ночь. Метеоры Дракониды желтые или красноватые, что позволяет с легкостью отличить их от других небесных тел. Скорость их вхождения в земную атмосферу сравнительно невысока, 20 километров в секунду. Благодаря чему пропустить их практически невозможно. Этим они отличаются от Персеид и многих других метеорных потоков, которые проходят слишком быстро", — сообщили в Московском планетарии.

Отмечается, что Дракониды можно наблюдать только раз в год. Луна пройдет фазу новолуния, поэтому не помешает увидеть "самый непредсказуемый метеорный поток из всех существующих на сегодняшний день".