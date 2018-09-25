Николая Севастьянова назначили руководителем ЦНИИмаш

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Исполняющий обязанности первого заместителя главы "Роскосмоса" Николай Севастьянов назначен руководителем научного института ЦНИИмаш, его пост в госкорпорации занял замглавы ФАС Максим Овчинников, сообщил в Twitter глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В Роскосмосе произведены новые кадровые назначения: и.о. 1-го заместителя генерального директора назначен заместитель руководителя ФАС М.А. Овчинников. Руководителем ведущего отраслевого научного института ЦНИИмаш назначен Н.Н. Севастьянов", — написал Рогозин.

Как сообщается на сайте "Роскосмоса", Севастьянов вступит в должность 26 сентября.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Севастьянов может занять пост гендиректора головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш. Место станет вакантным после того, как нынешний директор института Олег Горшков по просьбе Рогозина перейдет в госкорпорацию на должность исполнительного директора по научной и исследовательской работе.