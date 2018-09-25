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Биография Николая Севастьянова

(обновлено: 13:54 25.09.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкГенеральный конструктор АО Газпром космические системы, заведующий кафедрой Промышленные космические системы Томского государственного университета, Заслуженный конструктор РФ Николай СевастьяновГенеральный конструктор АО Газпром космические системы, заведующий кафедрой Промышленные космические системы Томского государственного университета, Заслуженный конструктор РФ Николай Севастьянов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Николай Николаевич Севастьянов родился 30 апреля 1961 года в Челябинске.

В 1984 году окончил факультет "Аэрофизика и космические исследования" Московского физико-технического института (МФТИ).

С 1984 года по 1993 год работал специалистом по разработке систем управления космических аппаратов в НПО "Энергия" (ныне РКК "Энергия" имени С.П. Королева).

В 1992-2005 годах основатель и генеральный директор ОАО "Газком" (переименовано в ОАО "Газпром космические системы" в 2008 году).

С 1995 года по 2000 год работал заместителем генерального конструктора РКК "Энергия" им. С.П. Королева по автоматическим космическим системам.

В 2005-2007 годах президент, генеральный конструктор РКК "Энергия" им. С.П. Королева.

В 2008 году был заместителем председателя правительства Амурской области по организации строительства космодрома "Восточный".

С 2008 года по 2018 год являлся генеральным конструктором, руководителем головного конструкторского бюро ОАО "Газпром космические системы", заведующим кафедрой Томского государственного университета.

С 1 июня 2018 года исполняющий обязанности первого заместителя гендиректора государственной корпорации "Роскосмос".

25 сентября 2018 года Севастьянов был назначен гендиректором головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш.

Николай Севастьянов кандидат технических наук, приглашенный профессор Томского государственного университета, действительный член Международной академии астронавтики, Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, Международной академии технологических наук, Международной общественной академии связи.

Севастьянов — лауреат премии президента РФ в области образования, а также премии правительства РФ в области образования, награжден знаком Циолковского Федерального космического агентства и знаком "За заслуги перед Московской областью" III степени, имеет звания Заслуженный конструктор РФ, Почетный работник ОАО "Газпром", Почетный радист.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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