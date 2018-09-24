Ученые назвали необычный способ быстрее похудеть

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Австрийские и британские ученые из Университета Квинсленда и Университета Плимута обнаружили зависимость скорости похудения от визуализации конечного результата и мотивации. Пресс-релиз научной статьи опубликован на сайте EurekAlert!.

В исследовании участвовали около 140 добровольцев. Их разделили на две группы. В одной команде проводили мотивационные беседы, в другой — стремились визуализировать конечный результат, представить, как будут чувствовать себя после похудения, что смогут себе позволить без лишнего веса.

После шести месяцев "визуализаторы" сбросили в среднем четыре килограмма, а остальные — лишь килограмм. За следующие полгода участники первой группы избавились еще от шести килограммов. В свою очередь, испытуемые, с которыми проводили мотивационные беседы, потеряли за тот же период времени приблизительно полкилограмма.

Одна из авторов методики, профессор Джеки Эндрейд объяснила, что образы оказывают сильное эмоциональное воздействие. По ее словам, в эксперименте использовались воображаемые паттерны для укрепления уверенности людей в возможности достигнуть своих целей. Эти представления поддерживали мотивацию людей, когда те сталкивались с проблемами в период похудения.