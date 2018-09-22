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РИА Наука

Эксперты выступили за равноправную роль РФ в проекте окололунной станции

(обновлено: 14:58 22.09.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкФотография Луны. Архивное фотоФотография Луны. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские эксперты сходятся во мнении, что Россия должна продолжить участвовать в проекте создания международной окололунной станции The Gateway, но дипломатическими путями отстаивать свою равноправную роль.

Фотография Луны. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Источник рассказал о разногласиях России и США по проекту лунной станции

Двадцать второго сентября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во время встречи с молодыми специалистами ракетно-космической отрасли заявил, что Россия не может себе позволить участвовать в создании международной окололунной станции на второстепенных ролях и разрабатывает проект своей станции около Луны. Глава Роскосмоса не исключил, что в новый проект позовут участвовать США. Кроме этого, возможно, что станция будет создаваться со странами-партнерами по БРИКС.

Дипломатическая игра

Академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков считает заявления о выходе России из проекта международной окололунной станции The Gateway элементом давления на США с целью усиления роли страны в этом проекте.

Лунная база
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos, NASA
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"Это заявление я бы рассматривал как политические, чем как базирующееся на каких-то наших технических возможностях", — сказал Железняков РИА Новости.

Эксперт поддержал позицию о необходимости участия России в проекте как равноправного, а не подчиненного партнера, однако для достижения такого положения считает необходимым вести дипломатические переговоры.

"Если сегодняшнее заявление является элементом такой игры, то тогда оно понятно, если это эмоциональное заявление, то оно поспешно и не обосновано", — заявил эксперт.

Он отметил, что весьма осторожно относится к подобному заявлению главы "Роскосмоса", потому что создать свою окололунную станцию Россия может, но это будет позже по срокам, чем участие в проекте The Gateway. Во вторых, сомнение вызывает отсутствие опыта сотрудничества в космосе стран БРИКС.

"Я считаю, что России все же не следовало бы выходить из международного проекта (The Gateway — ред.), который является продолжением проекта Международной космической станции. По нему наработаны связи, между партнерами имеются юридические основы взаимодействия и опыт общения, а создавать все заново — дороже, дольше, но не всегда эффективнее", — отметил эксперт.

Проект всего человечества

Окололунная станция должна создаваться в международной кооперации как проект всего человечества, а место России в проекте нужно защищать дипломатическими путями, заявил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

День космонавтики
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / iakovenko123, Depositphotos / ppl1958
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"Считаю, что такие проекты, которые находятся за пределами околоземного пространства, по сути, прорывные, Луна, Марс, могут реализовываться только в рамках программ всего человечества. Безусловно, никто не хочет быть на вторых ролях, но это вопрос переговоров, потому что задачи настолько сложны, финансово ёмкие, что в одиночку никто не справится, и все это прекрасно понимают. Для решения этого вопроса нужно вести переговоры, а делать жесткие заявления, что "мы выходим", контрпродуктивно", — сказал он.

В то же время эксперт приветствовал планы расширения сотрудничества со станами БРИКС, но считает, что реализовывать его нужно в околоземном пространстве, а не у Луны.

"Учитывая технические и экономические возможности стран, считаю, что сотрудничество на данном этапе может быть только на околоземной орбите", — отметил он.

При этом сотрудничество стран БРИКС не должно быть ограничено только пилотируемой космонавтикой, а должно включать взаимодействие навигационных систем, создание совместных систем спутникового доступа в интернет.

Свой путь

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, в свою очередь, считает, что России не стоит идти за США в создании окололунной станции, поскольку сам проект не дает ничего нового с точки зрения научной и технологической отдачи.

Луна. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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"В целом, сама идея орбитальной станции вокруг Луны — она очень скользкая, и не думаю, что нам нужно ориентироваться на американские идеи окололунной станции. Такая станция очень дорогая и ничего не добавляет с научной и технической точки зрения. Окололунная станция не имеет перспективы", — сказал он РИА Новости.

Эксперт напомнил, что российская ракетно-космическая корпорация РКК "Энергия" с самого начала участвовала в обсуждении проекта окололунной станции, но изначально было ясно, что "вряд ли что-то получится из-за политических отношений между странами".

"А на свою станцию у нас денег нет", — констатировал Моисеев.

История проекта

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. В сентябре 2017 года "Роскосмос" и НАСА в рамках международного астронавтического конгресса в Австралии подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной окололунной станции Deep Space Gateway, впоследствии получившей название Gateway — Lunar Orbital Platform, а после совещания в сентябре 2018 года просто The Gateway.

Стыковка пилотируемого корабля Союз МС-07. Архивное фото
© Фото : страница ГК "Роскосмос" в Twitter/Александр Мисуркин
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В рамках проекта России предложили построить шлюзовой отсек для выхода космонавтов на поверхность станции. Весной этого года источник РИА Новости сообщил, что российскую сторону не устроила роль страны в этом проекте.

России предлагалось изготовить отсек по американским техническим стандартам и под американский скафандр. Российская сторона, защищая применение своих стандартов, пыталась использовать опыт МКС с его разделением на отсеки — российский и американский в рамках общей станции, но американская делегация резко выступила против такой позиции.

С 8 по 15 сентября делегация госкорпорации "Роскосмос" приняла участие в международной встрече по обсуждению требований к окололунной орбитальной станции, которая прошла в Орландо (США). По итогам переговоров "Роскосмос" прокомментировал РИА Новости, что стороны договорились продолжать сотрудничество по созданию станции.

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© Depositphotos / iakovenko123
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В рамках этой встречи участники переговоров (США, Россия, Европа, Канада и Япония) договорились, что, как и планировалось, первый модуль будущей окололунной станции — Power Propulsion Module — запустят в 2022 году. В 2023 году планируется запустить два модуля — изготовленный международными партнерами модуль ESPRIT для хранения топлива и складской модуль американского производства U.S. Utilization Module.

Тогда же к станции планируется запустить логистический модуль и руку-манипулятор для переноса грузов по поверхности станции. В 2024-2025 годах к окололунной станции должны добавиться международный и американский жилые модули.

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РИА Наука
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Сергей Свой
А ТОЛЬКО Российская станция, слабо ? Уверен - денежных тузов можно привлечь. Тот же Усманов да и другие сыщут денег. Не наелись еще проблем от "коллег" на МКС ?! А на Луне много чего полезного для России есть.
15:31
22.09.2018
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Николай Захарко
зачем участвовать в проекте если ни какого эффекта для науки и развития он не несёт, лучше вложиться в какой нибудь другой проект
15:07
22.09.2018
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senturry
Николай Захарко, для науки никакого эффекта? Есть люди готовые миллиарды платить, за возможность побывать в космосе. А на луне даже и представить сложно. Это бизнесс, наука, рабочие места, применение открытий в иных сферах. Это в 2 словах, там все гораздо более масштабно.
15:11
22.09.2018
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