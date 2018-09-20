В ФПИ назвали сроки создания прототипа возвращаемой ступени ракеты-носителя

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Полнофункциональный демонстратор возвращаемой ступени ракеты-носителя будет создан в России в течение ближайших четырех лет, его проектирование планируется внести в Федеральную космическую программу, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"Что касается всего проекта, то мы рассчитываем на 4 года со старта полноценной работы. Сейчас полным ходом идет подготовка технического задания. По нашим прогнозам, в первой половине следующего года начнется работа", — сказал представитель ФПИ.

Он уточнил, что проект по созданию многоразовой ступени получил название "Крыло-СВ" (ступень возвращаемая – ред.). По его словам, техническое проектирование займет порядка одного года в ускоренном режиме работы.

"Мы хотим идти поэтапно — сначала будет выполнена работа по дозвуковому демонстратору, проведены его испытания, необходимая корректировка для того, чтобы к следующему этапу мы подошли с минимальными рисками", — уточнил собеседник агентства.

Говоря о денежной стороне вопроса, собеседник отметил, что проект по созданию демонстратора финансирует ФПИ, а дальнейшее развитие предполагает включение проекта в Федеральную космическую программу. "Тематика многоразового носителя имеет очень хороший коммерческий потенциал, и мы надеемся, что данная работа привлечет потенциальных заказчиков, которые будут в дальнейшем финансировать этот амбициозный и очень нужный нашей стране проект", — сказал он.