Ученые нашли в лиственнице идеальное лекарство от болезней сердца

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Ученые из России выяснили, что древесина лиственниц содержит в себе летучие вещества, блокирующие работу фермента, связанного с развитием многих болезней сердца и сосудов. Их выводы и результаты опытов на крысах были представлены в European Journal of Pharmacology.

"Недавно мы выяснили, что активность фермента АПФ и связанный с ним процесс формирования агрессивных молекул в аорте крыс увеличивается после воздействия ионизирующей радиации в дозах, применяемых при радиотерапии опухолей. Мы изучили то, как флавоноиды различных классов влияют на этот процесс", — рассказывает Юрий Корыстов из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино, чьи слова передает пресс-служба ИТЭБ.

Флавоноиды представляют собой широкую группу различных сигнальных молекул и прочих соединений, играющих важную роль в жизни растений. Как показывают сотни экспериментов, многие из них обладают мощными антиоксидантными, антиаллергенными и даже противораковыми свойствами.

К примеру, наблюдения за здоровьем женщин, пивших много чая, показали, что флавоноиды из чайного листа могут заметно снижать вероятность развития рака яичников и других половых органов, а их аналоги из плодов какао заметно снижают вероятность развития слабоумия в старческом возрасте.

Другие наблюдения, как отмечают Корыстов и его коллеги, показывают, что флавоноиды заметно снижают вероятность развития инфаркта, артериосклероза и других болезней сердца и сосудов. При этом механизм их действия на сердечно-сосудистую систему оставался загадкой для ученых, что не позволяло понять, какие флавоноиды будут защищать сердце лучше всего.

Российские биофизики нашли ответ на этот вопрос, наблюдая за тем, что происходило в клетках сосудов крыс, переживших облучение большими дозами радиации. Ионизирующее излучение, как объясняют ученые, заставляет организм вырабатывать большие количества молекул АПФ, ангиотензин-превращающего фермента, отвечающего за регуляцию давления в сосудах.

Этот белок соединяется с "заготовками" ангиотензина, гормона, вызывающего сужение сосуда, и расщепляет их, переводя их в боевое состояние путем "откусывания" части молекулы. Это приводит не только к сужению сосудов в пораженном органе, но и порождает массу оксидантов, разрушающих стенки сосудов и повреждающих ДНК их клеток.

Флавоноиды, как предположили ученые, не только нейтрализуют действие оксидантов, но и блокируют работу самих молекул АПФ, не позволяя им вырабатывать ангиотензин и прочие вещества. Они попытались узнать, как именно это происходит, наблюдая за тем, как флавоноиды из семи разных групп этих веществ, имеющих разное устройство, взаимодействуют с ферментом.

Эти опыты помогли ученым раскрыть характер работы флавоноидов и найти наиболее эффективное и полезное для сердца вещество – дигидрокверцетин. Оно относится к числу сильных растительных антиоксидантов и содержится в больших количествах в стволах сибирских и дальневосточных лиственниц.

Как надеются ученые, их исследование поможет дигидрокверцетину и его "кузенам" быстрее проникнуть в медицинскую практику и заменить ряд синтетических препаратов, которые сегодня применяются для подавления активности АПФ. Флавоноиды, по словам биофизиков, имеют меньше побочных эффектов и они не так токсичны для организма, как синтетические лекарства, что делает их более интересной альтернативой для этих препаратов.