Ученые открыли гены, определяющие "вкус" человека для комаров

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Генетики из США и Великобритании открыли необычный набор генов, определяющий то, насколько "вкусным" будет казаться их носитель для комаров и других кровососущих насекомых. Об их выводах рассказывает пресс-служба компании Genotek.

"Открытие этих связей позволит создать новые виды репеллентов, которые будут эффективны для тех из нас, кто кажется москитам особенно вкусным и дольше страдает от зудящих красных пятен", – комментирует открытие Валерий Ильинский, генетик, генеральный директор медико-генетического центра Genotek.

Комары и другие кровососущие насекомые ищут свою очередную жертву по запаху ее тела, в котором сочетаются как летучие молекулы, вырабатываемые кожей и другими органами человека, так и вещества, выделяемые микрофлорой.

Ученые давно изучают их обонятельные предпочтения, пытаясь создать более действенные и безопасные репелленты и приманки для москитов и их сородичей. Эти же поиски могут дать ответ на вопрос, волнующий многих обывателей – почему комары считают некоторых членов семьи более "вкусными", чем остальных обитателей квартиры, и всегда кусают их.

Эми Джонс (Amy Jones) из британского отделения компании Pfizer в Кембридже и ее коллеги делали первый шаг к полному раскрытию этих тайн, всесторонне изучив то, как могут быть связаны между собой комары и различные гены, управляющие работой кожи и других частей тела человека.

Для этого ученые расшифровали, проанализировали и сопоставили между собой геномы 84 тысяч добровольцев, согласившихся рассказать им о том, как часто их кусают комары, какие последствия бывают от их укусов и насколько "вкусными" они обычно бывают для кровососов.

Как оказалось, все эти факторы были связаны между собой, что указало на то, что "вкус" человека для комаров зависит не только от состава микрофлоры и особенностей в работе различных желез на его коже, но и от взаимодействия иммунной системы со слюной комаров и компонентами пота.

В общей сложности, ученым удалось выделить примерно 15 генов и других участков ДНК, влияющих на силу укуса и привлекательность человека для комаров, большая часть которых была непосредственно связана с работой иммунитета и сборкой его сигнальных молекул, а не потовых желез или клеток кожи.

Кроме того, исследователи заметили, что женщины больше жаловались на зуд и раздражение после укуса по сравнению с мужчинами. Раньше такие различия объясняли психологическими особенностями мужчин и женщин. Однако в этот раз учёные обнаружили генетический участок, ответственный за различия полов по привлекательности для комаров.

Многие из "общих" для них генов, как отмечают ученые, были связаны с различными воспалительными реакциями и аутоиммунными болезнями. Как именно они влияют на привлекательность запаха тела для комаров, пока не понятно, однако биологи отмечают, что все подобные изменения связаны с предрасположенностью к аллергиям и болезням кожи.

Что интересно, "вкус" тела человека для комаров очень хорошо передается от родителей к детям – в среднем, он обусловлен на 62% генетическими факторами. Все это можно учитывать при разработке новых репеллентов и борьбе с последствиями укусов комаров.