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Британские физики создают "невозможный двигатель" по заказу армии США

(обновлено: 19:11 17.09.2018)
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© Фото : Roger ShawyerДвигатель EmDriveДвигатель EmDrive
© Фото : Roger Shawyer
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Британские физики разрабатывают аналог "невозможного двигателя" EmDrive, работая в рамках гранта, выделенного Управлением перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA). Об этом сообщает университет Плимута.

Прототип двигателя EmDrive
© NASA
Физик: двигатель EmDrive не нарушает законов физики или вообще не работает
"Если наши идеи будут полностью реализованы, то тогда для запуска спутников нам больше не потребуется топлива. По сути, любой космический корабль сможет двигаться в космосе, если у него будет источник тока. Межзвездные полеты будут открыты для человечества", — заявил Майкл Маккаллох (Michael McCulloch) из университета Плимута (Великобритания).

В 2001 году американский инженер-авиаконструктор Роджер Шоер заявил о создании двигателя EmDrive, который, как тогда заявили и как сегодня продолжают считать его оппоненты, нарушает все известные законы физики.

Это устройство представляет собой коническую камеру-резонатор, к которой подключен мощный магнетрон – источник микроволнового излучения. При определенной геометрии этого конуса, данное устройство будет загадочным образом двигаться в сторону узкой его части с крайне малой, но тягой, если внутри конуса будут "гулять" микроволны.

Подобное поведение EmDrive почти все ученые посчитали невозможным с точки зрения законов физики. Несколько лет назад Маккаллох и его коллеги предложили "реалистичное" объяснение этому "чудо-двигателю", связав его работу с другой противоречивой вещью – так называемым эффектом Унру. 

Двигатель EmDrive. Архивное фото
© Фото : Public domain
Физик: статья про двигатель EmDrive написана "уборщицами" НАСА

Этот феномен был открыт американским физиком Уильямом Унру (William Unruh) в конце 1970 годов. Он представляет собой объяснение того, почему существует сила инерции, и предположение, что она имеет некую "дискретную" природу, связанную с квантовыми свойствами вакуума.

Унру показал, что предмет, движущийся с ускорением, начинает по-особому взаимодействовать с вакуумом или другой средой, через которую он движется – если говорить просто, то окружающее пространство становится "теплее" для него. Это тепло, или излучение Унру, "давит" на движущееся тело и заставляет его снижать скорость.

В двигателе Шоера, как считает Маккаллох, данное тепло будет по-разному взаимодействовать с фотонами микроволнового излучения, отражающимися от узких и широких стенок конуса, если фотоны обладают инерциальной массой и скорость света может меняться внутри резонатора. Оба этих предположения крайне противоречивы с точки зрения физики. 

Прототип двигателя EmDrive. Архивное фото
© NASA
Ученые: "нарушающий законы физики" двигатель не работает, как заявлено

Несмотря на это, идеи Маккаллоха привлекли внимание чиновников из агентства DARPA, и недавно агентство выделило 1,4 миллиона долларов на строгую математическую и практическую проверку теорий британского исследователя.

Плимутский физик и его единомышленники из Испании и Германии создадут полную компьютерную модель, описывающую работу этого двигателя, и затем создадут его прототипы для оценки ого, может ли он действительно вырабатывать силу тяги. Первые результаты они ожидают получить в ближайшие 1,5 года.

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