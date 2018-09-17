Британские физики создают "невозможный двигатель" по заказу армии США

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Британские физики разрабатывают аналог "невозможного двигателя" EmDrive, работая в рамках гранта, выделенного Управлением перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA). Об этом сообщает университет Плимута.
В 2001 году американский инженер-авиаконструктор Роджер Шоер заявил о создании двигателя EmDrive, который, как тогда заявили и как сегодня продолжают считать его оппоненты, нарушает все известные законы физики.
Это устройство представляет собой коническую камеру-резонатор, к которой подключен мощный магнетрон – источник микроволнового излучения. При определенной геометрии этого конуса, данное устройство будет загадочным образом двигаться в сторону узкой его части с крайне малой, но тягой, если внутри конуса будут "гулять" микроволны.
Подобное поведение EmDrive почти все ученые посчитали невозможным с точки зрения законов физики. Несколько лет назад Маккаллох и его коллеги предложили "реалистичное" объяснение этому "чудо-двигателю", связав его работу с другой противоречивой вещью – так называемым эффектом Унру.
Этот феномен был открыт американским физиком Уильямом Унру (William Unruh) в конце 1970 годов. Он представляет собой объяснение того, почему существует сила инерции, и предположение, что она имеет некую "дискретную" природу, связанную с квантовыми свойствами вакуума.
Унру показал, что предмет, движущийся с ускорением, начинает по-особому взаимодействовать с вакуумом или другой средой, через которую он движется – если говорить просто, то окружающее пространство становится "теплее" для него. Это тепло, или излучение Унру, "давит" на движущееся тело и заставляет его снижать скорость.
В двигателе Шоера, как считает Маккаллох, данное тепло будет по-разному взаимодействовать с фотонами микроволнового излучения, отражающимися от узких и широких стенок конуса, если фотоны обладают инерциальной массой и скорость света может меняться внутри резонатора. Оба этих предположения крайне противоречивы с точки зрения физики.
Несмотря на это, идеи Маккаллоха привлекли внимание чиновников из агентства DARPA, и недавно агентство выделило 1,4 миллиона долларов на строгую математическую и практическую проверку теорий британского исследователя.
Плимутский физик и его единомышленники из Испании и Германии создадут полную компьютерную модель, описывающую работу этого двигателя, и затем создадут его прототипы для оценки ого, может ли он действительно вырабатывать силу тяги. Первые результаты они ожидают получить в ближайшие 1,5 года.