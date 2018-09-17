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Ученые назвали новую причину провала Парижского соглашения по климату

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© Fotolia / Adam GregorЧеловек в пустынеЧеловек в пустыне
© Fotolia / Adam Gregor
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Неожиданно быстрое таяние вечной мерзлоты заметно ускорит накопление парниковых газов в атмосфере Земли и сделает Парижское соглашение по климату крайне сложным для реализации. К такому выводу пришли климатологи, опубликовавшие статью в журнале Nature Geoscience.

Глобальное потепление
© Fotolia / jozsitoeroe
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"Таяние вечной мерзлоты заметно уменьшит тот "бюджет" выбросов, который человечество может позволить себе потратить перед тем, как климат пройдет "точку невозврата". Особая опасность заключается в том, что этот процесс длится столетиями и его нельзя мгновенно остановить, уменьшив выбросы", — заявил Томас Гассер (Thomas Gasser) из Международного института анализа прикладных систем в Лаксенбурге (Австрия).

В последние годы климатологи всерьез обеспокоились тем, что потепление Арктики приведет к быстрому исчезновению всех запасов вечной мерзлоты, возникших в почве Сибири, Аляски и приполярных регионов Канады во времена последнего оледенения. По текущим прогнозам, примерно треть вечной мерзлоты в южных регионах Сибири и Аляски исчезнет к концу текущего столетия.

Таяние вечной мерзлоты, как сегодня считают ученые, высвободит огромное количество органики, вмерзшей в почву и накапливавшейся там за миллионы лет оледенения. Эти растительные и животные останки начнут гнить, выделяя метан и углекислоту в атмосферу, а также гореть в ходе стихийных пожаров, что еще больше ускорит глобальное потепление.

Все эти процессы, как отмечает Гассер, не учитывались во время переговоров по Парижскому климатическому соглашению, заключенному в декабре 2015 года. В результате этого те добровольные обязательства по сокращению выбросов, которые взяли на себя страны, могут быть чрезмерно мягкими и не позволят участникам соглашения удержать глобальное потепление на отметке в 1,5-2 градуса Цельсия.

Мужчина фотографируется у электронного табло, которое показывает температуру +50 градусов по Цельсию на улицах города Севилья в Испании
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Австрийские климатологи проверили, как сильно таяние вечной мерзлоты будет влиять на исполнение Парижских соглашений, создав компьютерную модель, учитывавшую этот источник парниковых газов.

Эти расчеты неожиданным образом показали, что данный природный процесс "откусит" очень весомую часть углеродного бюджета Парижского соглашения, причем сила его влияния будет сильно расти в тех случаях, если не все страны будут соблюдать обязательства или реализовать их опциональные части.

К примеру, в идеальном случае, если все страны исполнят все обязательства, а средние температуры вырастут на 1,5 градуса Цельсия, вечная мерзлота "откусит" примерно 10% от общего объема допустимых выбросов. В менее благоприятных ситуациях участники Парижского соглашения лишатся от 12 до 25% углеродного "бюджета", что резко осложнит реализацию договора или же заставит Землю перейти через "точку невозврата".

Мужчина на высушенной плотине Manjara Dam в Индии. 2016 год
© AP Photo / Manish Swarup
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Особенно опасным, как отмечают Гассер и его коллеги, будет "постепенная" реализация Парижского соглашения, на первых стадиях которой объемы выбросов будут ограничиваться достаточно мягко. В таких случаях последствия будут еще более мощными и менее предсказуемыми.

"По сути, это та стратегия, которой следуют фактически все участники соглашения сегодня, и нам нужно понимать, к каким последствиям она приведет. Существует ненулевая вероятность того, что мы в принципе не сможем "вернуть" Землю к низкому уровню выбросов. Политикам следует понимать, что подобный подход к борьбе с глобальным потеплением имеет серьезные последствия", — заключает ученый.

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