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Физики не нашли следов других измерений в гравитационных волнах

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© Goethe-Universitat Frankfurt Гравитационные волны, порожденные во время слияния пульсаровГравитационные волны, порожденные во время слияния пульсаров
© Goethe-Universitat Frankfurt
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Наблюдения за последствиями слияния двух пульсаров помогли ученым найти первые надежные намеки на то, что гравитационные волны распространяются в четырехмерном пространстве, и что "лишние" измерения отсутствуют. Их выводы были представлены в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Так художник представил себе сливающиеся черные дыры и вырабатываемые ими гравитационные волны
© Фото : Michael Koppitz / aei
Физики: гравитационные волны могут скрывать в себе следы иных измерений
"Существуют десятки альтернативных теорий, дополняющих теорию относительности и объясняющих природу темной материи и темной энергии, включающие в себя дополнительные измерения. Если они существуют, то они могут взаимодействовать с гравитационными волнами и ослаблять их", — объясняет Мая Фишбах (Maya Fishbach) из университета Чикаго (США).

Калейдоскоп Вселенной

Сегодня у ученых нет единого мнения о том, является наша Вселенная четырехмерной или в ней гораздо больше измерений, часть из которых мы не видим по разным причинам. Существование этих измерений, как надеются физики, поможет "примирить" теорию относительности и квантовую физику и создать теорию квантовой гравитации, объясняющую, что происходит внутри черных дыр.

К примеру, теория суперструн постулирует, что Вселенная изначально родилась десятимерной и обладала одним временным и девятью пространственными измерениями. Часть сторонников этой теории считают, что "лишние" шесть измерений схлопнулись и замкнулись сами на себя. Другие физики полагают, что наша четырехмерная Вселенная является лишь частью многомерной мультивселенной (мультиверса), а остальные шесть измерений мы не можем увидеть и изучить.

Мост между вселенными
© Depositphotos / ktsdesign
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Постройка и успешный запуск гравитационных детекторов LIGO и ViRGO, как отмечают Фишбах и ее коллеги, дали ученым первый шанс на проверку этих теорий, наблюдая за тем, как распространяются гравитационные и электромагнитные волны от одних и тех же объектов в космосе.

Первая реальная возможность для проведения подобных экспериментов появилась в августе прошлого года, когда обе обсерватории и десятки "обычных" телескопов зафиксировали вспышку GW170817, возникшую в далекой галактике в результате слияния двух нейтронных звезд.

Используя данные, полученные в ходе этих наблюдений, Фишбах и ее коллеги проверили несколько популярных теорий, минимально расширяющих теорию относительности Эйнштейна и предполагающих существование одного или нескольких параллельных измерений, с которыми будут взаимодействовать гравитационные волны.

Тайны мироздания

В целом, подобная "многомерная" Вселенная должна вести себя так же, как и "обычное" трехмерное мироздание. С другой стороны, гравитационные волны в ней будут затухать быстрее, чем во "вселенной Эйнштейна", так как они будут терять дополнительные порции энергии на взаимодействие с "лишними" измерениями.

Соответственно, существование подобных измерений можно проверить, если точно знать расстояние до источника гравитационных волн и то, с какой скоростью они должны затухать в трехмерном и многомерном пространстве. С предшественниками GW170817 подобную проверку провести было невозможно, так как их точное положение было неизвестно.

Вычислив расстояние до нейтронных звезд по их предсмертному световому "крику", Фишбах и ее коллеги просчитали скорость, с которой угасали гравитационные волны по мере их движения к Земле, и определили число измерений, используя два разных набора ключевых космологических констант.

Инопланетные существа
© Depositphotos / stocksnapper
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И в том, и в другом случае, как отмечают космологи, их число оказалось равным или близким к четырем. Это говорит о том, что "лишние" измерения отсутствуют – мы живем в трех пространственных и в одном временном измерении, чье поведение идеально описывается теорией относительности.

Как отмечает Фишбах, эти наблюдения "закрывают" большую часть, но не все альтернативы выкладкам Эйнштейна. Детекторы LIGO и ViRGO пока не обладают достаточной чувствительностью для того, чтобы "видеть" следы параллельных миров в поляризации гравитационных волн. Их последующие обновления и замеры "закрученности" колебаний пространства-времени помогут ученым найти окончательный ответ на этот вопрос.

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