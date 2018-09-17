Космонавты в ходе миссии МКС-57/58 начнут выращивать ткани на биопринтере

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 17 сен — РИА Новости. Космонавты миссии МКС-57/58 начнут выращивать ткани на биопринтере практически сразу после того, как прибудут на Международную космическую станцию, сообщил журналистам российский космонавт Алексей Овчинин.

"Магнитный 3D-биопринтер — эксперимент, который впервые будет проводиться на борту МКС. Оборудование по этому эксперименту мы везем с собой на корабле. Эксперимент будет выполняться в ближайший день после того, как мы прибудем на борт МКС ", — сказал он в ходе предполетной пресс-конференции.

Ранее космонавт назвал эксперимент по печати биотканей самым интересным из всех, которые ему предстоит выполнить в ходе полета.

Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг отправятся на МКС 11 октября на корабле "Союз МС-10". Они проведут на орбите 187 суток. По российской программе запланировано 56 экспериментов.