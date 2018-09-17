Космонавты в ходе миссии МКС-57/58 начнут выращивать ткани на биопринтере

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 17 сен — РИА Новости. Космонавты миссии МКС-57/58 начнут выращивать ткани на биопринтере практически сразу после того, как прибудут на Международную космическую станцию, сообщил журналистам российский космонавт Алексей Овчинин.
Ранее космонавт назвал эксперимент по печати биотканей самым интересным из всех, которые ему предстоит выполнить в ходе полета.
Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг отправятся на МКС 11 октября на корабле "Союз МС-10". Они проведут на орбите 187 суток. По российской программе запланировано 56 экспериментов.