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Астрономы узнали, где рождаются самые горячие планеты Вселенной

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© Mark Garlick/University of WarwickТак художник представил себе газового гиганта GJ 436bТак художник представил себе газового гиганта GJ 436b
© Mark Garlick/University of Warwick
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Многие "горячие юпитеры", самые "адские" планеты Галактики и Вселенной, возникают прямо у окрестностей светила, а не только мигрируют туда впоследствии, как считали раньше ученые. К такому выводу пришли планетологи, опубликовавшие статью в электронной библиотеке arXiv.org

Так художник представил себе планету KELT-9b
© Denis Bajram
Астрономы открыли необычную экзопланету с "железными" облаками
"Наши расчеты показывают, что хотя бы часть "горячих юпитеров" должна была сформироваться на том же месте, где они сейчас находятся. Конечно, это не исключает возможности их миграций в принципе, но говорит о том, что подобные события, считавшиеся раньше нормой, на самом деле происходят крайне редко", — пишет Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института в Пасадене (США).

"Горячими юпитерами" астрономы называют разогретые газовые гиганты, которые удалены от своих звезд всего на 2,2-75 миллионов километров. В Солнечной системе даже Меркурий подходит к звезде не ближе, чем на 46 миллионов километров, и поэтому в атмосферах таких планет царят действительно адские температуры – около 1000-1300 градусов Кельвина.

Открытие первых "горячих юпитеров", как отмечают Батыгин и его коллега Элизабет Бейли (Elizabeth Baily), стало большой неожиданностью для ученых, начавших спорить о том, как и где возникают подобные планеты.

"Солнечная система долгое время была для нас единственным примером того, как выглядит планетная система и как она может формироваться. К примеру, мы долгое время считали, опираясь на массы Меркурия и других внутренних миров, что крупные планеты не могут формироваться в ближайших окрестностях звезд. "Горячие юпитеры" не вписывались в эту картину", — продолжает планетолог.

Так художник представил себе планету WASP-121b, чья атмосфера испаряет железо
© Engine House VFX, At-Bristol Science Centre, University of Exeter
Астрономы нашли "адскую" планету, чья атмосфера может испарить железо

Сегодня многие планетологи считают, что эту "аномалию" можно объяснить при помощи того же механизма, который описывает рождение планет-гигантов Солнечной системы. "Горячие юпитеры", как и их холодный тезка, должны были родиться в холодной части протопланетного диска и позже мигрировать в сторону звезды в результате гравитационных взаимодействий с другими "зародышами" планет.

Последние наблюдения за формирующимися звездами и протопланетными дисками, противоречащие этой идее, заставили Бейли и сформулировать альтернативную теорию, в рамках которой "горячие юпитеры" могут формироваться непосредственно рядом со звездой.

Их "зародышами", как отмечает планетолог, выступают десятки и сотни "суперземель" – крупных каменистых объектов, чья масса превышает земную, возникающих внутри первичной туманности в первые мгновения жизни светила. Почти все из них впоследствии будут выброшены за пределы звездной системы, однако некоторые при этом обладают достаточно большой массой, чтобы быстро собрать все окружающие запасы газа и пыли и превратиться в газового гиганта.

Так художник представил себе планету HAT-P-7b, в атмосфере которой идут дожди из сапфиров
© University of Warwick/Mark Garlick
Астрономы нашли планету, где идут дожди из рубинов и сапфиров

Как выяснили Батыгин и Бэйли, у планет, возникших подобным образом, будет сразу несколько отличительных черт, позволяющих отделить их от "горячих юпитеров"-мигрантов. В частности, их масса будет особым образом связана с тем, в какой точке орбиты они находятся. Вдобавок, многие из них должны вращаться вокруг светила не в одиночестве, а в компании одной или нескольких "суперземель".

Подобными чертами, по словам планетологов, обладает весомая часть из уже открытых "горячих юпитеров", что говорит о том, что они родились не на окраинах протопланетных дисков, а непосредственно рядом со светилами. Это в свою очередь, указывает на то, что далеко не все планетарные семьи возникают так же, как Солнечная система, что усложнит оценку их обитаемости и поиски внеземной жизни.

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