Опасная бабочка из России проникла в Северную Америку, заявляют ученые

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Американские экологи обнаружили на востоке и западе США множество колоний сибирской моли-малютки, проникшей на территорию Нового Света вместе с ростками дальневосточных карликовых вязов. Ее распространение по Америке может вызвать массовую гибель местных вязов, говорится в статье, опубликованной в журнале ZooKeys.

"Пока нельзя сказать, что бабочки Stigmella multispicata сильно угрожают жизни американских деревьев. Тем не менее, за их распространением следует следить – не исключено и то, что эти насекомые начнут поражать не только дальневосточные, но и местные виды вязов", — заявил Эрик ван Ниукеркен (Erik van Nieukerken) из Центра природного разнообразия в Лейдене (Нидерланды).

Так называемые инвазивные виды животных, проникающие на новые для себя территории и континенты благодаря неосознанной "помощи" со стороны человека являются одной из главных проблем для экологии Земли сегодня. К примеру, проникновение бразильских огненных муравьев в США вызвало экологическую катастрофу, уничтожило несколько видов улиток и заметно сократило численность других видов насекомых и даже млекопитающих.

Появление африканского грибка Batrachochytrium dendrobatidis в Европе, Америке и Азии уничтожило десятки видов лягушек и прочих земноводных, а "вторжение" колорадского жука в Россию и прочие страны социалистического блока в середине 60 годов прошлого века стало большой трагедией для колхозов и домашних хозяйств.

Ван Ниукеркен и его коллеги открыли еще один пример подобных живых существ, проводя "перепись" среди насекомых, живущих в лесах в окрестностях Нью-Йорка и крупных городов штатов Огайо и Индиана, а также в южных регионах Канады. Для этого ученые вывесили несколько специализированных ловушек, позволявших беспозвоночным залетать внутрь них, но не покидать их пределы.

Изучая собранный подобным образом "урожай", экологи натолкнулись на неизвестный им вид моли, имевший крайне необычную окраску и форму тела. Когда американские исследователи попытались найти их родичей среди уже известных бабочек такого типа, они обнаружили, что пойманная ими моль была "нелегальным мигрантом" – гостем с российского Дальнего Востока.

© Фото : van Nieukerken et al. / Zookeys 2018 Дальневосточная моль-малютка © Фото : van Nieukerken et al. / Zookeys 2018 Дальневосточная моль-малютка

Как отмечает ван Ниукеркен, эти бабочки были открыты совсем недавно, в 2014 году, экспедицией литовских биологов, изучавшей флору и фауну Приморья. Как и в США, эти насекомые, получившие имя Stigmella multispicata, питаются листьями сибирских и дальневосточных карликовых вязов.

Что интересно, сами дальневосточные вязы, первые посадки которых начались в США в 1860 годах, сегодня считаются инвазивными видами, постепенно вытесняющие другие виды этих деревьев из американских лесов и лесных посадок.

Присутствие дальневосточной моли в двух далеких друг от друга уголках Америки, как считают ученые, говорит о том, что эти бабочки проникли на территорию США и Канады в результате закупки живых саженцев на Дальнем Востоке, вместе с которыми в новые регионы проникли и колонии Stigmella multispicata.

Несмотря на очень быстрый характер распространения этой моли, и большое число ее особей, пока эти бабочки не начали поражать местные виды вязов, что делает их относительно безопасными для экологии. С другой стороны, авторы статьи не исключают того, что они могут "переключиться" на новую диету, если их численность вырастет еще сильнее, что приведет к более серьезным и опасным переменам в экосистемах.