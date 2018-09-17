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Опасная бабочка из России проникла в Северную Америку, заявляют ученые

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© Фото : van Nieukerken et al. / Zookeys 2018Листья вяза, пораженные молью-малюткойЛистья вяза, пораженные молью-малюткой
© Фото : van Nieukerken et al. / Zookeys 2018
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Американские экологи обнаружили на востоке и западе США множество колоний сибирской моли-малютки, проникшей на территорию Нового Света вместе с ростками дальневосточных карликовых вязов. Ее распространение по Америке может вызвать массовую гибель местных вязов, говорится в статье, опубликованной в журнале ZooKeys.

Изумрудные златки в лаборатории
© Фото : Mark Philbrick, BYU Photo
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"Пока нельзя сказать, что бабочки Stigmella multispicata сильно угрожают жизни американских деревьев. Тем не менее, за их распространением следует следить – не исключено и то, что эти насекомые начнут поражать не только дальневосточные, но и местные виды вязов", — заявил Эрик ван Ниукеркен (Erik van Nieukerken) из Центра природного разнообразия в Лейдене (Нидерланды).

Так называемые инвазивные виды животных, проникающие на новые для себя территории и континенты благодаря неосознанной "помощи" со стороны человека являются одной из главных проблем для экологии Земли сегодня. К примеру, проникновение бразильских огненных муравьев в США вызвало экологическую катастрофу, уничтожило несколько видов улиток и заметно сократило численность других видов насекомых и даже млекопитающих.

Появление африканского грибка Batrachochytrium dendrobatidis в Европе, Америке и Азии уничтожило десятки видов лягушек и прочих земноводных, а "вторжение" колорадского жука в Россию и прочие страны социалистического блока в середине 60 годов прошлого века стало большой трагедией для колхозов и домашних хозяйств.

Ван Ниукеркен и его коллеги открыли еще один пример подобных живых существ, проводя "перепись" среди насекомых, живущих в лесах в окрестностях Нью-Йорка и крупных городов штатов Огайо и Индиана, а также в южных регионах Канады. Для этого ученые вывесили несколько специализированных ловушек, позволявших беспозвоночным залетать внутрь них, но не покидать их пределы.

Колорадские жуки
© Фото : Zach Cohen
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Изучая собранный подобным образом "урожай", экологи натолкнулись на неизвестный им вид моли, имевший крайне необычную окраску и форму тела. Когда американские исследователи попытались найти их родичей среди уже известных бабочек такого типа, они обнаружили, что пойманная ими моль была "нелегальным мигрантом" – гостем с российского Дальнего Востока.

© Фото : van Nieukerken et al. / Zookeys 2018Дальневосточная моль-малютка
© Фото : van Nieukerken et al. / Zookeys 2018
Дальневосточная моль-малютка

Как отмечает ван Ниукеркен, эти бабочки были открыты совсем недавно, в 2014 году, экспедицией литовских биологов, изучавшей флору и фауну Приморья. Как и в США, эти насекомые, получившие имя Stigmella multispicata, питаются листьями сибирских и дальневосточных карликовых вязов.

Картофель
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Что интересно, сами дальневосточные вязы, первые посадки которых начались в США в 1860 годах, сегодня считаются инвазивными видами, постепенно вытесняющие другие виды этих деревьев из американских лесов и лесных посадок.
Присутствие дальневосточной моли в двух далеких друг от друга уголках Америки, как считают ученые, говорит о том, что эти бабочки проникли на территорию США и Канады в результате закупки живых саженцев на Дальнем Востоке, вместе с которыми в новые регионы проникли и колонии Stigmella multispicata.

Несмотря на очень быстрый характер распространения этой моли, и большое число ее особей, пока эти бабочки не начали поражать местные виды вязов, что делает их относительно безопасными для экологии. С другой стороны, авторы статьи не исключают того, что они могут "переключиться" на новую диету, если их численность вырастет еще сильнее, что приведет к более серьезным и опасным переменам в экосистемах.

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