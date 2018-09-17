Комиссия рекомендовала Овчинина и Хейга к полету на МКС

Члены основного экипажа МКС-57/58: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. 14 сентября 2018

Члены основного экипажа МКС-57/58: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. 14 сентября 2018

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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 17 сен — РИА Новости. Межведомственная комиссия рекомендовала основной и дублирующий экипажи миссии МКС-57/58 к полету к Международной космической станции, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

"Комиссия рекомендовала экипажи к продолжению подготовки на космодроме Байконур", — сказал он.

В основной экипаж входят российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. В составе дублирующего экипажа — россиянин Олег Кононенко и астронавт Канадского космического агентства (CSA) Давид Сен-Жак.

Основной экипаж должен отправиться к МКС 11 октября на корабле "Союз МС-10". Накануне Овчинин с Хейгом сдали в ЦПК экзаменационную сессию. Дублирующий экипаж от экзаменов был освобожден, так как уже сдавал их во время подготовки предыдущей миссии.

Окончательно утвердить состав экипажей должна госкомиссия на Байконуре за несколько дней до старта.