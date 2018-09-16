Источник рассказал о планах по ремонту Байконура

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан) 16 сен — РИА Новости. Монтажно-испытательный корпус площадки 31 космодрома Байконур, с которой будут запускать спутники OneWeb, реконструируют в преддверии пусков ракет "Союз-2.1" с этой нагрузкой, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

"В центральном зале монтажно-испытательного корпуса меняется покрытие полов – демонтируется бетонный пол и вместо него заливается. Замена покрытия полов позволит существенно повысить чистоту воздуха в зале", — сказал собеседник агентства.

Кроме этого, специалисты проверяют системы вентиляции и электроснабжения корпуса. Также идет ремонт некоторых сооружений на стартовом комплексе.

Источник напомнил, что первый пуск с Байконура спутников OneWeb состоится через полгода после квалификационного пуска с космодрома Куру во Французской Гвиане. "Актуальный график предполагает, что пуск с Куру будет выполнен в середине февраля 2019 года, и, соответственно, запуски с Байконура по программе OneWeb начнутся в конце лета – начале осени 2019 года", — отметил он.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что для того, чтобы готовить космодром к запускам OneWeb, с 31 площадки перенесли старты двух грузовых кораблей "Прогресс МС" на первую площадку, так называемый "Гагаринский старт".

Группировки спутников британской компании OneWeb будут развернуты с помощью российских ракет-носителей "Союз-2". Для этого зафрахтован 21 пуск отечественных носителей — пяти с космодрома Куру, десяти с Байконура и шести с космодрома Восточный.

Британская спутниковая система высокоскоростной интернет-связи OneWeb будет основываться на работе 672 космических аппаратов на двух круговых орбитах — 800 и 950 километров. Другой важной компонентой проекта являются станции сопряжения, которые непосредственно будут раздавать интернет на обслуживаемых территориях. Первоначально планируется построить 50 станций сопряжения, а в перспективе они должны быть размещены на расстоянии около 2,5 тысячи километров друг от друга по всему земному шару.

Для изготовления спутников (а всего, включая резерв, намечено изготовить порядка 900 космических аппаратов), оплаты пусковых услуг и строительства наземного терминала и центра управления, кампания OneWeb LLC планирует привлечь до трех миллиардов долларов частного капитала и уже заручилась поддержкой многих влиятельных корпораций.