Источник рассказал о планах по ремонту Байконура

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан) 16 сен — РИА Новости. Монтажно-испытательный корпус площадки 31 космодрома Байконур, с которой будут запускать спутники OneWeb, реконструируют в преддверии пусков ракет "Союз-2.1" с этой нагрузкой, сообщил РИА Новости источник на космодроме.
Кроме этого, специалисты проверяют системы вентиляции и электроснабжения корпуса. Также идет ремонт некоторых сооружений на стартовом комплексе.
Источник напомнил, что первый пуск с Байконура спутников OneWeb состоится через полгода после квалификационного пуска с космодрома Куру во Французской Гвиане. "Актуальный график предполагает, что пуск с Куру будет выполнен в середине февраля 2019 года, и, соответственно, запуски с Байконура по программе OneWeb начнутся в конце лета – начале осени 2019 года", — отметил он.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что для того, чтобы готовить космодром к запускам OneWeb, с 31 площадки перенесли старты двух грузовых кораблей "Прогресс МС" на первую площадку, так называемый "Гагаринский старт".
Группировки спутников британской компании OneWeb будут развернуты с помощью российских ракет-носителей "Союз-2". Для этого зафрахтован 21 пуск отечественных носителей — пяти с космодрома Куру, десяти с Байконура и шести с космодрома Восточный.
Для изготовления спутников (а всего, включая резерв, намечено изготовить порядка 900 космических аппаратов), оплаты пусковых услуг и строительства наземного терминала и центра управления, кампания OneWeb LLC планирует привлечь до трех миллиардов долларов частного капитала и уже заручилась поддержкой многих влиятельных корпораций.