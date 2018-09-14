Россия предложит США совместно проверить обшивку "Союза", сообщил источник

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" рассматривает возможность предложить НАСА совершить совместный выход в открытый космос для обследования поверхности космического корабля "Союз МС-09", чтобы у международных партнеров не было причин не доверять российскому расследованию, заявил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Оно ещё не сделано, но планируется предложить НАСА совместный выход в космос", — сказал собеседник агентства.

Выход в открытый космос будет посвящен осмотру корабля "Союз МС-09", пояснил источник.

Последний совместный выход российского космонавта и американского астронавта состоялся в 2009 году, тогда в космос выходили Геннадий Падалка и Майкл Баррат.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил о планируемых в ноябре-декабре двух выходах в космос для осмотра корабля "Союз МС-09". На землю корабль должен вернуться в декабре.