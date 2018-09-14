Космонавты оценят, не просверлен ли "Союз" насквозь, заявил источник

МОСКВА 14 сен — РИА Новости. Российские космонавты в ноябре-декабре могут совершить два внеплановых выхода в открытый космос, чтобы выяснить, есть ли на поверхности космического корабля "Союз МС-09" сквозное отверстие, сообщил в пятницу РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Планируется осуществить внеплановый выход в космос в ноябре. Эти работы возникли совсем недавно, и их ещё нет в плане-графике работ. Официально он посвящен обслуживанию коммуникаций на внешней поверхности Международной космической станции, но экипаж также обследует поверхность корабля "Союз" на наличие внешних повреждений", — рассказал собеседник агентства.

Учитывая, что "Союз" не снабжения специальными поручнями, вдоль которых могут передвигаться космонавты, для обследования корабля один из них будет стоять на специальном грузовом манипуляторе "Стрела", а второй, управляя манипулятором, подведёт его к кораблю.

Помимо того, речь идёт о возможности второго внепланового выхода в ноябре-декабре на случай, если космонавты не смогут выполнить все задачи за один выход.

Информацию о планируемой выходе в открытый космос в конце октября-ноябре РИА Новости подтвердил и второй источник в отрасли.

Утечку воздуха на МКС нашли две недели назад, в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Впоследствии два источника РИА Новости сообщили, что причиной разгерметизации, видимо, стал производственный брак — просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита.

Внутреннее расследование РКК "Энергия", производителя корабля, признало преднамеренность и рукотворность отверстия от сверла, но не смогло найти виновных, отмечал другой источник агентства.